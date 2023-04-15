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Купить дом в Сплит, Хорватия

23 объекта найдено
Дом 5 комнатв Grad Split, Хорватия
Дом 5 комнат
Grad Split, Хорватия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 150 м²
€ 710,000
Сплит, Радуница, двухквартирный дом, цокольный и два этажа, терраса, двор, 2 парковочных мес…
Дом 2 спальнив Grad Split, Хорватия
Дом 2 спальни
Grad Split, Хорватия
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 1,500,000
Продаем красивый дом с видом на море, расположенный в южной части Сплита. Дом полностью мебл…
Вилла 7 спаленв Grad Split, Хорватия
Вилла 7 спален
Grad Split, Хорватия
12 Количество комнат 5 ванных комнат Количество этажей 4
€ 4,300,000
For sale a spacious, richly equipped villa, located in a quiet location in one of the elite …
Дом 9 спаленв Grad Split, Хорватия
Дом 9 спален
Grad Split, Хорватия
11 Количество комнат 8 ванных комнат Количество этажей 3
€ 1,650,000
Продается  мини-отель 4* расположенный в старой части Сплита, в нескольких минутах ходь…
Дом 3 спальнив Grad Split, Хорватия
Дом 3 спальни
Grad Split, Хорватия
3 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 3
€ 950,000
EXCLUSIVE AGENCY SALE! For sale is an old stone house, built in the 12th century, located …
Вилла 5 спаленв Grad Split, Хорватия
Вилла 5 спален
Grad Split, Хорватия
8 Количество комнат 5 ванных комнат Количество этажей 3
€ 1,200,000
Продается новая вилла современной архитектуры, расположенная недалеко от Сплита.  Вилла…
Вилла 3 спальнив Grad Split, Хорватия
Вилла 3 спальни
Grad Split, Хорватия
4 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 2
€ 1,200,000
Продается роскошная новая вилла, расположенная на холме в пригороде Сплита. Вилла состоит из…
Вилла 5 спаленв Grad Split, Хорватия
Вилла 5 спален
Grad Split, Хорватия
9 Количество комнат 5 ванных комнат Количество этажей 4
€ 1,200,000
Продается недавно построенная вилла с четырьмя этажами и бассейном, расположенная в приусаде…
Вилла 5 спаленв Grad Split, Хорватия
Вилла 5 спален
Grad Split, Хорватия
7 Количество комнат 5 ванных комнат Количество этажей 3
€ 1,300,000
We mediate in sale of luxurious villa under construction, situated close to Split. It's …
Дом 4 комнатыв Grad Split, Хорватия
Дом 4 комнаты
Grad Split, Хорватия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 144 м²
€ 350,000
Сплит, Марьян, квартира в доме 96м2 с подвалом 48м2, большой террасой и парковкой. На первом…
Вилла 4 спальнив Grad Split, Хорватия
Вилла 4 спальни
Grad Split, Хорватия
5 ванных комнат 260 м²
€ 950,000
Расположение: Сплит Регион Построен: 2019 Аэропорт: 23 км Море: 5 км Центр города: 13 км Пол…
Вилла 5 спаленв Grad Split, Хорватия
Вилла 5 спален
Grad Split, Хорватия
5 ванных комнат 582 м²
€ 1,290,000
Расположение: Сплит Центр города: 10 км Море: 7 км Аэропорт: 20 км Интерьер: 585м2 Размер уч…
Вилла 8 спаленв Grad Split, Хорватия
Вилла 8 спален
Grad Split, Хорватия
6 ванных комнат 500 м²
€ 2,750,000
Расположение: Сплит регион Море: 40км Сплит центр: 44 км Построен: 2013 Внутренн…
Вилла 8 спаленв Grad Split, Хорватия
Вилла 8 спален
Grad Split, Хорватия
7 ванных комнат 436 м²
€ 2,800,000
Расположение: Сплита Море: 5км Центр города: 15 км Внутреннее пространство: 436м2 Размер уча…
Вилла 4 спальнив Grad Split, Хорватия
Вилла 4 спальни
Grad Split, Хорватия
4 ванных комнат 310 м²
€ 900,000
Расположение: Сплит Море: 6 км Центр города: 8 км Внутреннее пространство: 310м2 …
Вилла 4 спальнив Grad Split, Хорватия
Вилла 4 спальни
Grad Split, Хорватия
4 ванных комнат 220 м²
€ 700,000
Вилла в Сплите, вид на море
Вилла 3 спальнив Grad Split, Хорватия
Вилла 3 спальни
Grad Split, Хорватия
3 ванных комнат 200 м²
€ 700,000
Расположение: SplitBeach: 3kmСупермаркет: 2kmAirport: 30kmSplit центр: 15km Спальни: 3Ван…
Дом 12 комнатв Grad Split, Хорватия
Дом 12 комнат
Grad Split, Хорватия
12 Количество комнат 1 236 м²
€ 3,800,000
Сплит, MEJE отдельно стоящий дом 1236м2 на участке 871м2. В подвале 1 есть деловое пространс…
Дом 5 комнатв Grad Split, Хорватия
Дом 5 комнат
Grad Split, Хорватия
5 Количество комнат 5 ванных комнат 250 м²
€ 1,800,000
СПЛИТ, МАРДЖАН, семейный дом с жилой площадью 250 м2, с садом 800 м2 рядом с лесопарком Марь…
Дом 5 комнатв Grad Split, Хорватия
Дом 5 комнат
Grad Split, Хорватия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 280 м²
€ 300,000
Сплит, Кила, семейный дом на 3 этажа. Первый этаж состоит из одной квартиры с одной спальне…
Дом 1 комнатав Grad Split, Хорватия
Дом 1 комната
Grad Split, Хорватия
1 Количество комнат 50 м²
€ 250,000
Split, Varoš, двухэтажный дом площадью 25м2 с платной модернизацией справа и над соседним до…
Дом 12 комнатв Grad Split, Хорватия
Дом 12 комнат
Grad Split, Хорватия
12 Количество комнат 4 ванных комнат 360 м²
€ 790,000
Сплит, Шкрапе - отдельно стоящий дом с жилой площадью 360м2 на участке 267м2.Гараж 40м2 соед…
Дом 1 комнатав Grad Split, Хорватия
Дом 1 комната
Grad Split, Хорватия
1 Количество комнат 4 ванных комнат 189 м²
€ 95,000
РАЗДЕЛЕННЫЙ, FIRULE офисное помещение 189 м2 в гараже здания. Очень хорошее расположение поз…

Параметры недвижимости в Сплит, Хорватия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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