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Пентхаусы в Хорватии

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1 объект найдено
Пентхаус 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером в Okrug Gornji, Хорватия
Пентхаус 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером
Okrug Gornji, Хорватия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Продается роскошный пентхаус, расположенный в строящемся доме на южной стороне острова Чиово…
€600,000

Параметры недвижимости в Хорватии

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная
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