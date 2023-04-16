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Купить недвижимость в Opcina Rogoznica, Хорватия

36 объектов найдено
Дом 10 комнатв Zatoglav, Хорватия
Дом 10 комнат
Zatoglav, Хорватия
10 Количество комнат 5 ванных комнат 380 м²
€ 950,000
Рогозница, отдельно стоящий дом 380м2 с апартаментами в центре Рогозницы на участке 430м2. …
Дом 4 комнатыв Zecevo Rogoznicko, Хорватия
Дом 4 комнаты
Zecevo Rogoznicko, Хорватия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 90 м²
€ 290,000
Рогозница, Зечево Рогозничко, отдельно стоящий дом площадью 90м2, на участке 396м2. Дом сос…
Дом 6 комнатв Dvornice, Хорватия
Дом 6 комнат
Dvornice, Хорватия
6 Количество комнат 2 ванных комнат 130 м²
€ 269,000
Рогозница, отдельно стоящий дом 130м2 на участке 615м2. Дом состоит из цокольного этажа и в…
Дом 10 комнатв Рогозница, Хорватия
Дом 10 комнат
Рогозница, Хорватия
10 Количество комнат 6 ванных комнат 400 м²
€ 590,000
Рогозница, жилой дом 400 м2, на участке 320 м2, с 5 квартирами, 1-й ряд от моря. Дом располо…
Дом 6 комнатв Razanj, Хорватия
Дом 6 комнат
Razanj, Хорватия
6 Количество комнат 3 ванных комнат 131 м²
€ 499,000
Рогозница, Ражань, отдельно стоящий дом площадью 131,21 м2. Дом состоит из трех отдельных ж…
Дом 6 спаленв Рогозница, Хорватия
Дом 6 спален
Рогозница, Хорватия
10 Количество комнат 5 ванных комнат Количество этажей 2
€ 650,000
Продается прекрасный двухэтажный дом, расположенный в красивом и спокойном районе, в 350 м о…
Вилла 10 спаленв Рогозница, Хорватия
Вилла 10 спален
Рогозница, Хорватия
19 Количество комнат 7 ванных комнат Количество этажей 3
€ 1,450,000
Продается многоквартирный дом, расположенный в пригороде Рогозницы возле моря. Все апартамен…
Домв Рогозница, Хорватия
Дом
Рогозница, Хорватия
Количество этажей 3
€ 3,000,000
Продается апарт-отель расположенный в первой линии моря в пригороде Рогозницы. Отель располо…
Вилла 5 спаленв Рогозница, Хорватия
Вилла 5 спален
Рогозница, Хорватия
8 Количество комнат 5 ванных комнат Количество этажей 3
€ 1,200,000
Продается эксклюзивная трехэтажная вилла площадью 377 м2, расположенная в тихом месте в Рого…
Вилла 4 спальнив Рогозница, Хорватия
Вилла 4 спальни
Рогозница, Хорватия
5 Количество комнат 5 ванных комнат Количество этажей 2
€ 1,700,000
Продается красивая недавно построенная двухэтажная вилла площадью 300 м2, расположенная в пр…
Дом 4 спальнив Рогозница, Хорватия
Дом 4 спальни
Рогозница, Хорватия
5 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 2
€ 1,150,000
Продается двухэтажный семейный дом расположенный на берегу моря. Дом находится на большом уч…
Домв Рогозница, Хорватия
Дом
Рогозница, Хорватия
Количество этажей 3
€ 1,000,000
Продается дом площадью 349,46 м2, расположенный в тихом месте недалеко от Рогозницы, в перво…
Дом 7 спаленв Рогозница, Хорватия
Дом 7 спален
Рогозница, Хорватия
9 Количество комнат 5 ванных комнат Количество этажей 3
€ 1,699,000
Продается вилла, расположенная в тихой бухте, всего в нескольких шагах от прекрасного галечн…
Вилла 4 спальнив Рогозница, Хорватия
Вилла 4 спальни
Рогозница, Хорватия
7 Количество комнат 6 ванных комнат Количество этажей 2
€ 1,480,000
Продается прекрасная вилла, расположенная в очаровательном прибрежном городке недалеко от Ро…
Дом 4 спальнив Рогозница, Хорватия
Дом 4 спальни
Рогозница, Хорватия
6 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 2
€ 1,500,000
Продается роскошный вилла с видом на море в пригороде от Рогозницы. Она расположен на холме,…
Дом 10 спаленв Рогозница, Хорватия
Дом 10 спален
Рогозница, Хорватия
18 Количество комнат 10 ванных комнат Количество этажей 3
€ 1,500,000
A large stone house with 6 apartments for sale, located in an attractive location in the fir…
Вилла 6 спаленв Рогозница, Хорватия
Вилла 6 спален
Рогозница, Хорватия
9 Количество комнат 8 ванных комнат Количество этажей 3
€ 1,100,000
Продается большая современная вилла с видом на море, расположенная в очаровательном прибрежн…
Вилла 3 спальнив Рогозница, Хорватия
Вилла 3 спальни
Рогозница, Хорватия
6 Количество комнат 5 ванных комнат Количество этажей 4
€ 1,300,000
Продается красивая вилла в первой линии моря, расположенная в тихой бухте недалеко от прибре…
Вилла 3 спальнив Рогозница, Хорватия
Вилла 3 спальни
Рогозница, Хорватия
4 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 3
€ 1,500,000
Продается чрезвычайно просторная недавно построенная вилла, расположенная недалеко от прибре…
Квартира 3 комнатыв Рогозница, Хорватия
Квартира 3 комнаты
Рогозница, Хорватия
3 Количество комнат 142 м² 2/2 Этаж
€ 680,000
Пентхаус в новом здании, 141,68 м2, Рогозница Уникальный роскошный пентхаус, 141,68 м2, с ви…
Вилла 4 спальнив Рогозница, Хорватия
Вилла 4 спальни
Рогозница, Хорватия
7 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 3
€ 2,600,000
Продается новая элитная вилла, расположенная в в первой линии моря в пригороде Рогозницы. Ви…
Дом 4 комнатыв Razanj, Хорватия
Дом 4 комнаты
Razanj, Хорватия
4 Количество комнат 4 ванных комнат 180 м²
€ 1,190,000
Рогозница, Ражань, строящаяся вилла площадью 180 м2 на участке 806 м2. Состоит из цокольног…
Дом 6 комнатв Zecevo Rogoznicko, Хорватия
Дом 6 комнат
Zecevo Rogoznicko, Хорватия
6 Количество комнат 6 ванных комнат 500 м²
€ 3,500,000
Зечево Рогозничко, место, расположенное на дороге из Примоштена в Рогозницу. В тихой бухте,…
Дом 6 комнатв Zatoglav, Хорватия
Дом 6 комнат
Zatoglav, Хорватия
6 Количество комнат 3 ванных комнат 300 м²
€ 1,300,000
К востоку от центра Рогозницы, Подглавица, отдельно стоящий дом в первом ряду от моря, площа…
Дом 3 комнатыв Рогозница, Хорватия
Дом 3 комнаты
Рогозница, Хорватия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 60 м²
€ 250,000
Рогозница, элегантная, полностью недавно отремонтированная и оборудованная трехкомнатная ква…
Дом 2 комнатыв Zatoglav, Хорватия
Дом 2 комнаты
Zatoglav, Хорватия
2 Количество комнат 106 м²
€ 300,000
Рогозница, Дворница, недостроенный особняк ок. 106 м2 на двух этажах на участке 197 м2. Дом…
Дом 3 комнатыв Razanj, Хорватия
Дом 3 комнаты
Razanj, Хорватия
3 Количество комнат 134 м² Количество этажей 2
€ 330,000
I23913 Uvala
Дом 10 комнатв Stivasnica, Хорватия
Дом 10 комнат
Stivasnica, Хорватия
10 Количество комнат 6 ванных комнат 670 м²
€ 850,000
Ражань, Стивашница Строящееся здание в красивой бухте Стивашница недалеко от Ражаня Размер…
Дом 8 комнатв Zatoglav, Хорватия
Дом 8 комнат
Zatoglav, Хорватия
8 Количество комнат 8 ванных комнат 503 м²
€ 1,000,000
Рогозница, Затоглав, жилой дом на 7 квартир рядом с пляжемПлощадь здания: 503 м2 брутто (431…
Вилла 3 спальнив Zecevo Rogoznicko, Хорватия
Вилла 3 спальни
Zecevo Rogoznicko, Хорватия
4 ванных комнат 100 м²
€ 680,000
Расположение: остров Корчула Построен: 2010 Отремонтировано: 2018 Аэропорт: 25 км Море: 4 км…

Параметры недвижимости в Opcina Rogoznica, Хорватия

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