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Хорватия
Шибенско-Книнская жупания
Opcina Rogoznica
Купить недвижимость в Opcina Rogoznica, Хорватия
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36 объектов найдено
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Дом 10 комнат
Zatoglav, Хорватия
10 Количество комнат
5 ванных комнат
380 м²
€ 950,000
Рогозница, отдельно стоящий дом 380м2 с апартаментами в центре Рогозницы на участке 430м2. …
Дом 4 комнаты
Zecevo Rogoznicko, Хорватия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
90 м²
€ 290,000
Рогозница, Зечево Рогозничко, отдельно стоящий дом площадью 90м2, на участке 396м2. Дом сос…
Дом 6 комнат
Dvornice, Хорватия
6 Количество комнат
2 ванных комнат
130 м²
€ 269,000
Рогозница, отдельно стоящий дом 130м2 на участке 615м2. Дом состоит из цокольного этажа и в…
Дом 10 комнат
Рогозница, Хорватия
10 Количество комнат
6 ванных комнат
400 м²
€ 590,000
Рогозница, жилой дом 400 м2, на участке 320 м2, с 5 квартирами, 1-й ряд от моря. Дом располо…
Дом 6 комнат
Razanj, Хорватия
6 Количество комнат
3 ванных комнат
131 м²
€ 499,000
Рогозница, Ражань, отдельно стоящий дом площадью 131,21 м2. Дом состоит из трех отдельных ж…
Дом 6 спален
Рогозница, Хорватия
10 Количество комнат
5 ванных комнат
Количество этажей 2
€ 650,000
Продается прекрасный двухэтажный дом, расположенный в красивом и спокойном районе, в 350 м о…
Вилла 10 спален
Рогозница, Хорватия
19 Количество комнат
7 ванных комнат
Количество этажей 3
€ 1,450,000
Продается многоквартирный дом, расположенный в пригороде Рогозницы возле моря. Все апартамен…
Дом
Рогозница, Хорватия
Количество этажей 3
€ 3,000,000
Продается апарт-отель расположенный в первой линии моря в пригороде Рогозницы. Отель располо…
Вилла 5 спален
Рогозница, Хорватия
8 Количество комнат
5 ванных комнат
Количество этажей 3
€ 1,200,000
Продается эксклюзивная трехэтажная вилла площадью 377 м2, расположенная в тихом месте в Рого…
Вилла 4 спальни
Рогозница, Хорватия
5 Количество комнат
5 ванных комнат
Количество этажей 2
€ 1,700,000
Продается красивая недавно построенная двухэтажная вилла площадью 300 м2, расположенная в пр…
Дом 4 спальни
Рогозница, Хорватия
5 Количество комнат
3 ванных комнат
Количество этажей 2
€ 1,150,000
Продается двухэтажный семейный дом расположенный на берегу моря. Дом находится на большом уч…
Дом
Рогозница, Хорватия
Количество этажей 3
€ 1,000,000
Продается дом площадью 349,46 м2, расположенный в тихом месте недалеко от Рогозницы, в перво…
Дом 7 спален
Рогозница, Хорватия
9 Количество комнат
5 ванных комнат
Количество этажей 3
€ 1,699,000
Продается вилла, расположенная в тихой бухте, всего в нескольких шагах от прекрасного галечн…
Вилла 4 спальни
Рогозница, Хорватия
7 Количество комнат
6 ванных комнат
Количество этажей 2
€ 1,480,000
Продается прекрасная вилла, расположенная в очаровательном прибрежном городке недалеко от Ро…
Дом 4 спальни
Рогозница, Хорватия
6 Количество комнат
4 ванных комнат
Количество этажей 2
€ 1,500,000
Продается роскошный вилла с видом на море в пригороде от Рогозницы. Она расположен на холме,…
Дом 10 спален
Рогозница, Хорватия
18 Количество комнат
10 ванных комнат
Количество этажей 3
€ 1,500,000
A large stone house with 6 apartments for sale, located in an attractive location in the fir…
Вилла 6 спален
Рогозница, Хорватия
9 Количество комнат
8 ванных комнат
Количество этажей 3
€ 1,100,000
Продается большая современная вилла с видом на море, расположенная в очаровательном прибрежн…
Вилла 3 спальни
Рогозница, Хорватия
6 Количество комнат
5 ванных комнат
Количество этажей 4
€ 1,300,000
Продается красивая вилла в первой линии моря, расположенная в тихой бухте недалеко от прибре…
Вилла 3 спальни
Рогозница, Хорватия
4 Количество комнат
3 ванных комнат
Количество этажей 3
€ 1,500,000
Продается чрезвычайно просторная недавно построенная вилла, расположенная недалеко от прибре…
Квартира 3 комнаты
Рогозница, Хорватия
3 Количество комнат
142 м²
2/2 Этаж
€ 680,000
Пентхаус в новом здании, 141,68 м2, Рогозница Уникальный роскошный пентхаус, 141,68 м2, с ви…
Вилла 4 спальни
Рогозница, Хорватия
7 Количество комнат
4 ванных комнат
Количество этажей 3
€ 2,600,000
Продается новая элитная вилла, расположенная в в первой линии моря в пригороде Рогозницы. Ви…
Дом 4 комнаты
Razanj, Хорватия
4 Количество комнат
4 ванных комнат
180 м²
€ 1,190,000
Рогозница, Ражань, строящаяся вилла площадью 180 м2 на участке 806 м2. Состоит из цокольног…
Дом 6 комнат
Zecevo Rogoznicko, Хорватия
6 Количество комнат
6 ванных комнат
500 м²
€ 3,500,000
Зечево Рогозничко, место, расположенное на дороге из Примоштена в Рогозницу. В тихой бухте,…
Дом 6 комнат
Zatoglav, Хорватия
6 Количество комнат
3 ванных комнат
300 м²
€ 1,300,000
К востоку от центра Рогозницы, Подглавица, отдельно стоящий дом в первом ряду от моря, площа…
Дом 3 комнаты
Рогозница, Хорватия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
60 м²
€ 250,000
Рогозница, элегантная, полностью недавно отремонтированная и оборудованная трехкомнатная ква…
Дом 2 комнаты
Zatoglav, Хорватия
2 Количество комнат
106 м²
€ 300,000
Рогозница, Дворница, недостроенный особняк ок. 106 м2 на двух этажах на участке 197 м2. Дом…
Дом 3 комнаты
Razanj, Хорватия
3 Количество комнат
134 м²
Количество этажей 2
€ 330,000
I23913 Uvala
Дом 10 комнат
Stivasnica, Хорватия
10 Количество комнат
6 ванных комнат
670 м²
€ 850,000
Ражань, Стивашница Строящееся здание в красивой бухте Стивашница недалеко от Ражаня Размер…
Дом 8 комнат
Zatoglav, Хорватия
8 Количество комнат
8 ванных комнат
503 м²
€ 1,000,000
Рогозница, Затоглав, жилой дом на 7 квартир рядом с пляжемПлощадь здания: 503 м2 брутто (431…
Вилла 3 спальни
Zecevo Rogoznicko, Хорватия
4 ванных комнат
100 м²
€ 680,000
Расположение: остров Корчула Построен: 2010 Отремонтировано: 2018 Аэропорт: 25 км Море: 4 км…
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