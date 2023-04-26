Хорватия
ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в Хорватии
Новые дома в Хорватии
Все новостройки в Хорватии
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Хорватии
Жилая
Квартира в Хорватии
Дом в Хорватии
Вилла
Коттедж
Земельные участки в Хорватии
Элитная недвижимость в Хорватии
Найти агента в Хорватии
Агентства недвижимости в Хорватии
Агенты в Хорватии
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Хорватии
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Инвестиционная
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Хорватии
Найти агента в Хорватии
Агентства недвижимости в Хорватии
Агенты в Хорватии
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Хорватии
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Квартира
Кондо
Пентхаус
Дом
Замок
Бунгало
Особняк
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Хорватия
Истрийская жупания
община Медулин
Коттеджи
Коттеджи с видом на море в община Медулин, Хорватия
Коттедж
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Дом 4 комнаты
Zecevo Rogoznicko, Хорватия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
90 м²
€ 290,000
Рогозница, Зечево Рогозничко, отдельно стоящий дом площадью 90м2, на участке 396м2. Дом сос…
Квартира 2 комнаты
Загреб, Хорватия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
57 м²
8/9 Этаж
€ 155,000
I25403 Марияне Радев
Квартира 2 спальни
Crveni Vrh, Хорватия
2 ванных комнат
119 м²
Цена по запросу
The apartment is located on the ground floor and consists of two bedrooms, two bathrooms, ha…
Вилла 3 спальни
Grad Vis, Хорватия
4 Количество комнат
3 ванных комнат
Количество этажей 2
€ 724,851
Продается новая вилла, расположенная в очаровательном прибрежном городке в красивой бухте на…
Квартира 3 комнаты
Загреб, Хорватия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
66 м²
2/3 Этаж
€ 251,000
I23775 Nehajska
Квартира 4 комнаты
Загреб, Хорватия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
139 м²
1/4 Этаж
€ 415,000
I25201 Павла Хатза
Дом 5 комнат
Opcina Tuhelj, Хорватия
5 Количество комнат
148 м²
Количество этажей 1
€ 99,000
I24436 Святой Криж
Дом 8 комнат
cara, Хорватия
8 Количество комнат
6 ванных комнат
396 м²
€ 520,000
Корчула, южная сторона, дом в первом ряду у моря площадью 172м2 на участке 224м2. Общая жила…
Квартира 3 комнаты
Загреб, Хорватия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
74 м²
Количество этажей 4
€ 179,000
I24612 Шпанско
Квартира 4 комнаты
Загреб, Хорватия
4 Количество комнат
143 м²
€ 550,000
Ярун у озера Отличная четырехкомнатная квартира общей площадью 142,82 м2 на 2 этаже дома 20…
Квартира 4 комнаты
Загреб, Хорватия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
116 м²
€ 642,750
Максимир, Горни Буковац Четырехкомнатная квартира с жилой площадью 104,80 м2 на втором этаж…
Квартира 3 комнаты
Opcina Pakostane, Хорватия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
61 м²
€ 261,655
Пакоштане - новостройка S2 квартира Уютная трехкомнатная квартира 60,85 м2 на первом этаже …
Параметры недвижимости в община Медулин, Хорватия
с видом на горы
с бассейном
недорогая
элитная
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты