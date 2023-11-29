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Коттеджи в община Медулин, Хорватия

Коттедж В архив
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1 объект найдено
Коттедж 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Медулин, Хорватия
Коттедж 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Медулин, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Пула – СИСАН 2 НОВЫХ ТОП ПРАЗДНИКА ИСТРИЯ, ХОРВАТИЯ   Два отличных новых дома для отдыха…
€520,000
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Параметры недвижимости в община Медулин, Хорватия

с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
Realting.com
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