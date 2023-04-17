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Купить вилла в Opcina Jelsa, Хорватия

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1 объект найдено
Вилла 3 спальнив Елса, Хорватия
Вилла 3 спальни
Елса, Хорватия
3 ванных комнат 200 м²
€ 295,000
Расположение: остров Хвар Море: 2 км Спальни: 3 Ванные комнаты: 3 Кухни: 2 Интерьер: 200м2. …

Параметры недвижимости в Opcina Jelsa, Хорватия

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