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Купить квартиру в Корчула, Хорватия

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4 объекта найдено
Квартира 2 комнатыв Корчула, Хорватия
Квартира 2 комнаты
Корчула, Хорватия
2 Количество комнат 45 м² 2/2 Этаж
€ 83,000
Небольшая квартира с видом на море, 2 террасы, Корчула, 45 м2 Квартира расположена в городе …
Квартира 2 комнатыв Корчула, Хорватия
Квартира 2 комнаты
Корчула, Хорватия
2 Количество комнат 50 м² 2/2 Этаж
€ 96,000
Небольшая квартира с видом на море, Корчула, 50,26 м2 Квартира расположена в городе Корчула,…
Квартира 4 комнатыв Корчула, Хорватия
Квартира 4 комнаты
Корчула, Хорватия
4 Количество комнат 94 м² 2/2 Этаж
€ 179,000
Large apartment with sea view, Korčula, 93.8 m2 The apartment is located in the town of Korč…
Квартира 4 комнатыв Корчула, Хорватия
Квартира 4 комнаты
Корчула, Хорватия
4 Количество комнат 90 м² 1/2 Этаж
€ 153,000
Большая квартира с видом на природу, Корчула, 90 м2 Квартира расположена в городе Корчула, ч…
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