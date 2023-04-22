Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Хорватия
  3. Задарская жупания
  4. Задар
  5. Виллы

Виллы в Задар, Хорватия

Вилла В архив
Очистить
10 объектов найдено
Вилла 4 комнаты в Petrcane, Хорватия
Вилла 4 комнаты
Petrcane, Хорватия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 209 м²
€ 1,150,000
Задар, Кожино Роскошная четырехкомнатная квартира площадью 209 м2 (общая площадь 536 м2) на…
Вилла 4 комнаты в Petrcane, Хорватия
Вилла 4 комнаты
Petrcane, Хорватия
4 Количество комнат 3 ванных комнат 235 м²
€ 1,500,000
Задар, Кожино Роскошный комфортабельный четырехкомнатный пентхаус НКП 235м2 на 2 этаже горо…
Вилла 3 комнаты в Petrcane, Хорватия
Вилла 3 комнаты
Petrcane, Хорватия
3 Количество комнат 2 ванных комнат 92 м²
€ 550,000
Задар, Кожино Роскошная, уютная трехкомнатная квартира площадью 91,50 м2 на 1 этаже городск…
Вилла 2 комнаты в Petrcane, Хорватия
Вилла 2 комнаты
Petrcane, Хорватия
2 Количество комнат 2 ванных комнат 59 м²
€ 390,000
Задар, Кожино Роскошная, уютная двухкомнатная квартира площадью 58,50 м2 на 1 этаже городск…
Вилла 4 комнаты в Petrcane, Хорватия
Вилла 4 комнаты
Petrcane, Хорватия
4 Количество комнат 3 ванных комнат 240 м²
€ 1,500,000
Задар, Кожино   Роскошный комфортабельный четырехкомнатный пентхаус НКП 240м2 на 2 этаже г…
Вилла 4 комнаты в Petrcane, Хорватия
Вилла 4 комнаты
Petrcane, Хорватия
4 Количество комнат 3 ванных комнат 208 м²
€ 1,230,000
Задар, Кожино Роскошная четырехкомнатная квартира 208 м2 (общая площадь 532 м2) на первом э…
Вилла 4 комнаты в Petrcane, Хорватия
Вилла 4 комнаты
Petrcane, Хорватия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 202 м²
€ 1,270,000
Задар, Кожино Роскошная четырехкомнатная квартира 202 м2 (общая площадь 517 м2) на первом э…
Вилла 5 спален в Kozino, Хорватия
Вилла 5 спален
Kozino, Хорватия
6 ванных комнат 730 м²
€ 820,000
Вилла расположена в 20 км от Задара. Внутреннее пространство: 730м2 Наружное пространство: 4…
Вилла 3 спальни в Kozino, Хорватия
Вилла 3 спальни
Kozino, Хорватия
3 ванных комнат 180 м²
€ 850,000
Расположение: Новиград Аэропорт Земуник-18км Пляж-300м Ресторан-1км Магазин-500м Внутреннее …
Вилла 5 спален в Kozino, Хорватия
Вилла 5 спален
Kozino, Хорватия
4 ванных комнат 210 м²
€ 1,000,000
Расположение: Задар Море: 2,5 км Внутреннее пространство: 210м2 Размер участка: 100…

Параметры недвижимости в Задар, Хорватия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти