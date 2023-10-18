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Дома в Grad Supetar, Хорватия

Супетар
30
40 объектов найдено
Дом 4 спальни в Супетар, Хорватия
Дом 4 спальни
Супетар, Хорватия
Комнаты 4
Площадь 240 м²
Количество этажей 2
Брач, красивая вилла с бассейном в отличном месте в 200 м от моря. Вилла в традиционном далм…
€750,000
Дом 4 спальни в Супетар, Хорватия
Дом 4 спальни
Супетар, Хорватия
Комнаты 4
Площадь 215 м²
Количество этажей 2
Брач, современная вилла, расположенная на северной стороне острова, во втором ряду от моря. …
€2,75 млн
Дом 6 спален в Супетар, Хорватия
Дом 6 спален
Супетар, Хорватия
Комнаты 6
Площадь 300 м²
Количество этажей 3
Привлекательная, современная вилла, расположенная в небольшом очаровательном месте на северн…
€2,40 млн
Дом 5 спален в Skrip, Хорватия
Дом 5 спален
Skrip, Хорватия
Комнаты 5
Площадь 350 м²
Количество этажей 3
Сплит, каменный дом под адаптацию, с прекрасным видом на море. Здание разделено на три этажа…
€330,000
Дом 4 спальни в Супетар, Хорватия
Дом 4 спальни
Супетар, Хорватия
Комнаты 4
Площадь 296 м²
Количество этажей 2
Инновационная инвестиция премиум-класса, которая на заключительном этапе будет состоять из 1…
€1,10 млн
Дом 16 спален в Супетар, Хорватия
Дом 16 спален
Супетар, Хорватия
Комнаты 16
Площадь 500 м²
Количество этажей 4
В Супетаре, в 250 метрах по прямой от побережья, находится объект с шестнадцатью апартамента…
€1,60 млн
Дом 4 спальни в Splitska, Хорватия
Дом 4 спальни
Splitska, Хорватия
Комнаты 4
Площадь 399 м²
Количество этажей 3
Брач, элегантная вилла, расположенная в небольшой романтической рыбацкой деревне на северной…
€1,25 млн
Дом 4 спальни в Супетар, Хорватия
Дом 4 спальни
Супетар, Хорватия
Комнаты 4
Площадь 256 м²
Количество этажей 2
Инновационная инвестиция премиум-класса, которая на заключительном этапе будет состоять из 1…
€1,10 млн
Дом 8 спален на первой береговой линии в Супетар, Хорватия
Дом 8 спален на первой береговой линии
Супетар, Хорватия
Комнаты 8
Площадь 420 м²
Количество этажей 4
В центре Супетара, в популярном месте, продается старинный каменный дом с апартаментами и бл…
€1,68 млн
Дом 4 спальни в Супетар, Хорватия
Дом 4 спальни
Супетар, Хорватия
Комнаты 4
Площадь 260 м²
Количество этажей 2
Инновационная инвестиция премиум-класса, которая на заключительном этапе будет состоять из 1…
€1,10 млн
Дом 6 комнат в Splitska, Хорватия
Дом 6 комнат
Splitska, Хорватия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 230 м²
Splitska, island of Brač - 4* villa with pool (detached building).The area of the villa is a…
€970,000
Дом 5 комнат в Splitska, Хорватия
Дом 5 комнат
Splitska, Хорватия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 229 м²
Брач, Сплицка, отдельно стоящий каменный дом общей площадью 229 м2 на участке 600м2. На перв…
€330,000
Дом 8 комнат с балконом, с террасой, с подведенным электричеством в Splitska, Хорватия
Дом 8 комнат с балконом, с террасой, с подведенным электричеством
Splitska, Хорватия
Комнаты 8
Площадь 300 м²
Количество этажей 2
Каменный дом с видом на море в Сплицке, остров Брач Этот красивый каменный жилой дом с прекр…
€580,000
Вилла 4 спальни в Mirca, Хорватия
Вилла 4 спальни
Mirca, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 273 м²
€1,50 млн
Дом 5 комнат в Супетар, Хорватия
Дом 5 комнат
Супетар, Хорватия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 366 м²
Брач, Супетар, роскошная вилла площадью 366 м2 брутто (включая террасы и балконы) или 240 м2…
€1,55 млн
Дом 3 комнаты в Skrip, Хорватия
Дом 3 комнаты
Skrip, Хорватия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 138 м²
Остров Брач, отдельно стоящий дом 138 м2 на участке 565 м2, В чудесном городке Шкрип на остр…
€699,000
Дом 2 спальни с парковка в Skrip, Хорватия
Дом 2 спальни с парковка
Skrip, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 220 м²
Количество этажей 1
Красивый двухэтажный дом выставлен на продажу вместе с еще 2547 м2 земли, половина из которы…
€780,000
Дом 3 спальни с мебелью, с видом на море в Splitska, Хорватия
Дом 3 спальни с мебелью, с видом на море
Splitska, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 170 м²
Количество этажей 3
BRAČ, SPLITSKA - элегантный и современный отдельно стоящий дом с панорамным видом, расположе…
€450,000
Дом 4 комнаты с подведенным электричеством, с Ownership document в Супетар, Хорватия
Дом 4 комнаты с подведенным электричеством, с Ownership document
Супетар, Хорватия
Комнаты 4
Площадь 200 м²
Количество этажей 3
Семейный дом в 200 м от моря, Супетар, остров Брач На тихой улице в самом центре Супетара, в…
€700,000
Дом 4 комнаты в Mirca, Хорватия
Дом 4 комнаты
Mirca, Хорватия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Цена по запросу
Дом 6 комнат в Супетар, Хорватия
Дом 6 комнат
Супетар, Хорватия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 9
Площадь 400 м²
Брач, Сплитска, дом ок. 400 м2 (план 160м2) на 3 этажах, на участке 577м2. На каждом этаже …
€1,000,000
Дом 5 комнат в Mirca, Хорватия
Дом 5 комнат
Mirca, Хорватия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 300 м²
Брач, Мирца, отдельно стоящий дом ок. 300 м2 на трех этажах на участке 250 м2. Этот красивы…
Цена по запросу
Дом 9 комнат в Супетар, Хорватия
Дом 9 комнат
Супетар, Хорватия
Комнаты 9
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 260 м²
Брач, Супетар, отдельно стоящий дом ок. 260 м2 на трех этажах с подсобным помещением и гараж…
€1,25 млн
Дом 10 спален с мебелью, с кондиционером, с видом на море в Супетар, Хорватия
Дом 10 спален с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Супетар, Хорватия
Комнаты 16
Кол-во ванных комнат 6
Количество этажей 2
Продаем просторный двухэтажный дом с бассейном на острове Брач. Дом состоит из шести полност…
€1,15 млн
Вилла 4 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером в Супетар, Хорватия
Вилла 4 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером
Супетар, Хорватия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 2
Каменная вилла окружена красивыми террасами с прекрасным видом на море. Вилла сохранила свой…
€950,000
Вилла 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море в Супетар, Хорватия
Вилла 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Супетар, Хорватия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 3
Продается прекрасный средиземноморский летний дом, расположенный на берегу моря. Дизайн дома…
€1,75 млн
Вилла 6 спален с мебелью, с кондиционером, с видом на море в Супетар, Хорватия
Вилла 6 спален с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Супетар, Хорватия
Комнаты 9
Кол-во ванных комнат 5
Количество этажей 2
Продается дом, площадью 225 м2, расположенный на красивом морском побережье на острове Брач.…
€1,40 млн
Дом 4 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море в Супетар, Хорватия
Дом 4 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Супетар, Хорватия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 2
Продается красивый двухэтажный дом площадью 192 м2, расположенный на привлекательном побереж…
€1,50 млн
Вилла 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Супетар, Хорватия
Вилла 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Супетар, Хорватия
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 5
Количество этажей 3
Продается уникальная вилла новой постройки, расположенная в тихом месте рядом с сосновым лес…
€1,50 млн
Дом 6 спален с мебелью, с кондиционером, с видом на море в Супетар, Хорватия
Дом 6 спален с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Супетар, Хорватия
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 2
Продается красивый каменный дом, расположенный в живописном городе Супетар на острове Брач. …
€790,000

Типы недвижимости в Grad Supetar

виллы

Параметры недвижимости в Grad Supetar, Хорватия

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с видом на горы
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