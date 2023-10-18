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40 объектов найдено
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Дом 4 спальни
Супетар, Хорватия
4
240 м²
2
Брач, красивая вилла с бассейном в отличном месте в 200 м от моря. Вилла в традиционном далм…
€750,000
Рекомендовать
Дом 4 спальни
Супетар, Хорватия
4
215 м²
2
Брач, современная вилла, расположенная на северной стороне острова, во втором ряду от моря. …
€2,75 млн
Рекомендовать
Дом 6 спален
Супетар, Хорватия
6
300 м²
3
Привлекательная, современная вилла, расположенная в небольшом очаровательном месте на северн…
€2,40 млн
Рекомендовать
Дом 5 спален
Skrip, Хорватия
5
350 м²
3
Сплит, каменный дом под адаптацию, с прекрасным видом на море. Здание разделено на три этажа…
€330,000
Рекомендовать
Дом 4 спальни
Супетар, Хорватия
4
296 м²
2
Инновационная инвестиция премиум-класса, которая на заключительном этапе будет состоять из 1…
€1,10 млн
Рекомендовать
Дом 16 спален
Супетар, Хорватия
16
500 м²
4
В Супетаре, в 250 метрах по прямой от побережья, находится объект с шестнадцатью апартамента…
€1,60 млн
Рекомендовать
Дом 4 спальни
Splitska, Хорватия
4
399 м²
3
Брач, элегантная вилла, расположенная в небольшой романтической рыбацкой деревне на северной…
€1,25 млн
Рекомендовать
Дом 4 спальни
Супетар, Хорватия
4
256 м²
2
Инновационная инвестиция премиум-класса, которая на заключительном этапе будет состоять из 1…
€1,10 млн
Рекомендовать
Дом 8 спален на первой береговой линии
Супетар, Хорватия
8
420 м²
4
В центре Супетара, в популярном месте, продается старинный каменный дом с апартаментами и бл…
€1,68 млн
Рекомендовать
Дом 4 спальни
Супетар, Хорватия
4
260 м²
2
Инновационная инвестиция премиум-класса, которая на заключительном этапе будет состоять из 1…
€1,10 млн
Рекомендовать
Дом 6 комнат
Splitska, Хорватия
6
3
230 м²
Splitska, island of Brač - 4* villa with pool (detached building).The area of the villa is a…
€970,000
Рекомендовать
Дом 5 комнат
Splitska, Хорватия
5
5
229 м²
Брач, Сплицка, отдельно стоящий каменный дом общей площадью 229 м2 на участке 600м2. На перв…
€330,000
Рекомендовать
Дом 8 комнат с балконом, с террасой, с подведенным электричеством
Splitska, Хорватия
8
300 м²
2
Каменный дом с видом на море в Сплицке, остров Брач Этот красивый каменный жилой дом с прекр…
€580,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни
Mirca, Хорватия
4
3
273 м²
€1,50 млн
Рекомендовать
Дом 5 комнат
Супетар, Хорватия
5
5
366 м²
Брач, Супетар, роскошная вилла площадью 366 м2 брутто (включая террасы и балконы) или 240 м2…
€1,55 млн
Рекомендовать
Дом 3 комнаты
Skrip, Хорватия
3
2
138 м²
Остров Брач, отдельно стоящий дом 138 м2 на участке 565 м2, В чудесном городке Шкрип на остр…
€699,000
Рекомендовать
Дом 2 спальни с парковка
Skrip, Хорватия
2
2
220 м²
1
Красивый двухэтажный дом выставлен на продажу вместе с еще 2547 м2 земли, половина из которы…
€780,000
Рекомендовать
Дом 3 спальни с мебелью, с видом на море
Splitska, Хорватия
3
4
170 м²
3
BRAČ, SPLITSKA - элегантный и современный отдельно стоящий дом с панорамным видом, расположе…
€450,000
Рекомендовать
Дом 4 комнаты с подведенным электричеством, с Ownership document
Супетар, Хорватия
4
200 м²
3
Семейный дом в 200 м от моря, Супетар, остров Брач На тихой улице в самом центре Супетара, в…
€700,000
Рекомендовать
Дом 4 комнаты
Mirca, Хорватия
4
3
200 м²
Цена по запросу
Рекомендовать
Дом 6 комнат
Супетар, Хорватия
6
9
400 м²
Брач, Сплитска, дом ок. 400 м2 (план 160м2) на 3 этажах, на участке 577м2. На каждом этаже …
€1,000,000
Рекомендовать
Дом 5 комнат
Mirca, Хорватия
5
4
300 м²
Брач, Мирца, отдельно стоящий дом ок. 300 м2 на трех этажах на участке 250 м2. Этот красивы…
Цена по запросу
Рекомендовать
Дом 9 комнат
Супетар, Хорватия
9
7
260 м²
Брач, Супетар, отдельно стоящий дом ок. 260 м2 на трех этажах с подсобным помещением и гараж…
€1,25 млн
Рекомендовать
Дом 10 спален с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Супетар, Хорватия
16
6
2
Продаем просторный двухэтажный дом с бассейном на острове Брач. Дом состоит из шести полност…
€1,15 млн
Рекомендовать
Вилла 4 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером
Супетар, Хорватия
6
3
2
Каменная вилла окружена красивыми террасами с прекрасным видом на море. Вилла сохранила свой…
€950,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Супетар, Хорватия
4
3
3
Продается прекрасный средиземноморский летний дом, расположенный на берегу моря. Дизайн дома…
€1,75 млн
Рекомендовать
Вилла 6 спален с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Супетар, Хорватия
9
5
2
Продается дом, площадью 225 м2, расположенный на красивом морском побережье на острове Брач.…
€1,40 млн
Рекомендовать
Дом 4 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Супетар, Хорватия
6
4
2
Продается красивый двухэтажный дом площадью 192 м2, расположенный на привлекательном побереж…
€1,50 млн
Рекомендовать
Вилла 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Супетар, Хорватия
8
5
3
Продается уникальная вилла новой постройки, расположенная в тихом месте рядом с сосновым лес…
€1,50 млн
Рекомендовать
Дом 6 спален с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Супетар, Хорватия
7
3
2
Продается красивый каменный дом, расположенный в живописном городе Супетар на острове Брач. …
€790,000
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