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Купить квартиру в Grad Split, Хорватия

Сплит
23
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25 объектов найдено
Квартира 2 комнатыв Grad Split, Хорватия
Квартира 2 комнаты
Grad Split, Хорватия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 73 м²
€ 390,000
Сплит, Город, двухкомнатная уютная квартира 73 м2 на высоком первом этаже 5-этажного дома, о…
Квартира 3 комнатыв Grad Split, Хорватия
Квартира 3 комнаты
Grad Split, Хорватия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 64 м²
€ 300,000
Сплит, Бол - двухкомнатная уютная квартира с полезной площадью 64м2 в непосредственной близо…
Квартира 1 комнатав Grad Split, Хорватия
Квартира 1 комната
Grad Split, Хорватия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 21 м²
€ 200,000
Сплит, Бачвице, двухкомнатная квартира 22м2 с прямым выходом на большую общую террасу на 4 э…
Квартира 2 комнатыв Grad Split, Хорватия
Квартира 2 комнаты
Grad Split, Хорватия
2 Количество комнат 2 ванных комнат 78 м²
€ 310,000
Сплит, Трстеник, двухуровневая квартира с двумя спальнями, площадью 78 м2, на 4-м этаже жило…
Квартира 4 спальнив Grad Split, Хорватия
Квартира 4 спальни
Grad Split, Хорватия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 1 Этаж
€ 1,162,000
For sale a luxury apartment of 166 m2 with sea views, located on the second floor of an apar…
Квартира 3 спальнив Grad Split, Хорватия
Квартира 3 спальни
Grad Split, Хорватия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 1 Этаж
€ 1,050,000
For sale luxury apartment of 150 m2 with sea views, located on the second floor of a residen…
Квартира 2 спальнив Grad Split, Хорватия
Квартира 2 спальни
Grad Split, Хорватия
3 Количество комнат 2 ванных комнат
€ 1,200,000
Продается роскошная квартира,  расположенная на исключительной локации в историческом ц…
Квартира 3 спальнив Grad Split, Хорватия
Квартира 3 спальни
Grad Split, Хорватия
4 Количество комнат 2 ванных комнат
€ 695,000
ЭКСКЛЮЗИВНАЯ ПРОДАЖА АГЕНСТВА!!!  Продается элитная квартира, расположенная в отличном…
Квартира 2 спальнив Grad Split, Хорватия
Квартира 2 спальни
Grad Split, Хорватия
3 Количество комнат 1 ванных комнат
€ 1,500,000
Продается большая эксклюзивная квартира с видом на море, расположенная в тихом месте в очень…
Квартира 4 комнатыв Grad Split, Хорватия
Квартира 4 комнаты
Grad Split, Хорватия
4 Количество комнат 94 м²
€ 210,000
Солин, мы продаем коммерческое помещение 94 м2 на первом этаже жилого дома с огороженным дво…
Квартира 2 комнатыв Grad Split, Хорватия
Квартира 2 комнаты
Grad Split, Хорватия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 51 м² 2/3 Этаж
€ 700,000
Редкость во дворце Диоклетиана, Сплит Внутри высоких стен дворца Диоклетиана, находящегося п…
Квартира 3 комнатыв Grad Split, Хорватия
Квартира 3 комнаты
Grad Split, Хорватия
3 Количество комнат 2 ванных комнат 67 м²
€ 280,000
Сплит, Сучидар, трехкомнатная квартира 67,21 м2 с лоджией и балконом, ориентированная с вост…
Квартира 1 комнатав Grad Split, Хорватия
Квартира 1 комната
Grad Split, Хорватия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 82 м²
€ 229,012
Split, Žnjan, Eastern Party, New Building: One Bedro of 49.21 m2 and Three -Bedroom 81.79 m2…
Квартира 3 комнатыв Grad Split, Хорватия
Квартира 3 комнаты
Grad Split, Хорватия
3 Количество комнат 2 ванных комнат 112 м²
€ 379,644
ПОКУПАТЕЛИ НЕ ПЛАТЯТ КОМИССИЮ АГЕНТСТВУ! Сплит, Жнян, восточная часть, новостройка, 145 ква…
Квартира 3 комнатыв Grad Split, Хорватия
Квартира 3 комнаты
Grad Split, Хорватия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 80 м²
€ 300,000
Локве, Сплит, меблированная комфортабельная квартира с двумя спальнями площадью ок. 80 м2 на…
Квартира 4 комнатыв Grad Split, Хорватия
Квартира 4 комнаты
Grad Split, Хорватия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 149 м²
€ 558,000
Сплит, центр, двухуровневая квартира площадью 149 м2, ориентация север-юг, расположена на 3-…
Квартира 4 комнатыв Grad Split, Хорватия
Квартира 4 комнаты
Grad Split, Хорватия
4 Количество комнат 106 м² 1/3 Этаж
€ 485,000
Изысканная и редкая возможность 4 -комнатная квартира в центре Сплита, 105,76 м2 В центре Сп…
Квартира 3 комнатыв Grad Split, Хорватия
Квартира 3 комнаты
Grad Split, Хорватия
3 Количество комнат 2 ванных комнат 124 м²
€ 390,000
Сплит, Бачвице, трехкомнатная квартира 85,55 м2 на первом этаже с террасой 19 м2, садом 84 м…
Квартира 2 комнатыв Grad Split, Хорватия
Квартира 2 комнаты
Grad Split, Хорватия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 70 м²
€ 135,000
Сплит, Грипе, трехкомнатная квартира 70м2 в цокольном этаже жилого дома с пятой частью закры…
Квартира 5 комнатв Grad Split, Хорватия
Квартира 5 комнат
Grad Split, Хорватия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 94 м²
€ 280,000
Сплит, центр - квартира 3 * в центре Сплита Расположенная квартира около 94м2 находится в…
Квартира 4 комнатыв Grad Split, Хорватия
Квартира 4 комнаты
Grad Split, Хорватия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 113 м²
€ 400,000
Сплит - Жнян Комфортабельная четырехкомнатная квартира площадью 113 м2 с просторной гостино…
Квартира 3 комнатыв Grad Split, Хорватия
Квартира 3 комнаты
Grad Split, Хорватия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 117 м²
€ 360,000
Сплит, Дуилово - красиво оформленная уютная трехкомнатная квартира на чердаке небольшого жил…
Квартира 4 комнатыв Grad Split, Хорватия
Квартира 4 комнаты
Grad Split, Хорватия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 147 м²
€ 620,000
Split, Meje, четырехкомнатная квартира 112м2 с террасой 20,45 м2, гаражом 22,80 м2 и кладово…
Квартира 4 комнатыв Grad Split, Хорватия
Квартира 4 комнаты
Grad Split, Хорватия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 103 м²
€ 470,000
Сплит - Лучац. Красивая двухуровневая квартира с открытым видом расчетной площадью 102,70 м2…
Квартира 3 комнатыв Grad Split, Хорватия
Квартира 3 комнаты
Grad Split, Хорватия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 104 м²
€ 415,000
Первоначально квартира с четырьмя спальнями, эта квартира была отремонтирована в 2009 году и…

Параметры недвижимости в Grad Split, Хорватия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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