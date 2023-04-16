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Купить квартиру в Grad Porec, Хорватия

Пореч
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1 объект найдено
Квартира 3 комнатыв Пореч, Хорватия
Квартира 3 комнаты
Пореч, Хорватия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 77 м² 1/1 Этаж
€ 193,649
Трехкомнатная квартира, центр Порека, 77,46 м2 Квартира расположена на 1 этаже здания, распо…

Параметры недвижимости в Grad Porec, Хорватия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
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