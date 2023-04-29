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Realting.com
Хорватия
Сплитско-Далматинская жупания
Grad Omis
Жильё в Grad Omis, Хорватия
Омиш
4
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25 объектов найдено
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Дом 5 комнат
Lokva Rogoznica, Хорватия
5 Количество комнат
277 м²
Количество этажей 2
€ 1,000,000
Роскошная вилла на возвышенности с панорамным видом на море Эта роскошная приморская вилла, …
Дом 5 комнат
Lokva Rogoznica, Хорватия
5 Количество комнат
277 м²
Количество этажей 2
€ 1,200,000
Роскошная вилла в первом ряду к морю в возвышенном месте с панорамным видом Эта роскошная пр…
Дом 6 комнат
Писак, Хорватия
6 Количество комнат
2 ванных комнат
183 м²
€ 650,000
Омиш, Писак, отдельно стоящий дом ок. 183 м2 на трех этажах, на участке 485 м2. На цокольно…
Дом 8 спален
Borak, Хорватия
15 Количество комнат
8 ванных комнат
Количество этажей 4
€ 630,000
Продается дом с бассейном, расположенный в 200 метрах от пляжа и в 7 км от Омиша. Дом имеет …
Вилла 8 спален
Borak, Хорватия
11 Количество комнат
5 ванных комнат
Количество этажей 3
€ 1,254,000
Продается красивая трехэтажная вилла, общей площадью 817,52 м2, расположенная в тихом месте …
Вилла 4 спальни
Омиш, Хорватия
5 Количество комнат
4 ванных комнат
Количество этажей 3
€ 1,350,000
Продается эксклюзивная вилла, расположенная среди скал в одной из самых красивых частей Далм…
Дом 5 спален
Borak, Хорватия
6 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 2
€ 690,000
ЭКСКЛЮЗИВНАЯ ПРОДАЖА АГЕНСТВА!!! Продаётся красивый дом, расположенный в тихом месте в приг…
Дом 10 спален
Borak, Хорватия
20 Количество комнат
10 ванных комнат
Количество этажей 4
€ 855,000
Продается просторный гостевой дом с открытым видом на море, расположенный в привлекательном …
Дом 3 спальни
Омиш, Хорватия
4 Количество комнат
3 ванных комнат
Количество этажей 2
€ 700,000
Продается дом, расположенный в пригороде Омиша, на прекрасной локации, в первом ряду от моря…
Дом 4 спальни
Borak, Хорватия
5 Количество комнат
4 ванных комнат
Количество этажей 2
€ 800,000
Продается красивый коттедж южной ориентации, окруженный зеленью и с открытым видом на море. …
Вилла 4 спальни
Borak, Хорватия
5 Количество комнат
4 ванных комнат
Количество этажей 3
€ 1,700,000
Продается новая красивая вилла с видом на море, расположенная в оживленном туристическом при…
Вилла 4 спальни
Borak, Хорватия
6 Количество комнат
5 ванных комнат
Количество этажей 3
€ 1,700,000
Продать крестовину не только положены, но не по, не по, не по, не по, не по. Цокольный…
Дом 7 комнат
celina, Хорватия
7 Количество комнат
7 ванных комнат
434 м²
€ 695,000
Локва Рогозница, многоквартирный дом с жилой площадью 434 м2 (без террасы) на участке 1016 м…
Вилла 5 комнат
Lokva Rogoznica, Хорватия
5 Количество комнат
6 ванных комнат
350 м²
€ 1,700,000
Омиш Роскошная отдельностоящая вилла общей площадью 350м2, построенная в 2021 году. на учас…
Вилла 5 комнат
Lokva Rogoznica, Хорватия
5 Количество комнат
6 ванных комнат
330 м²
€ 1,700,000
Омиш Роскошная отдельно стоящая вилла общей площадью 330м2, построенная в 2020 году. на уча…
Дом 7 комнат
Lokva Rogoznica, Хорватия
7 Количество комнат
456 м²
Количество этажей 3
€ 1,950,000
Впечатляющая роскошная вилла у моря в возвышенном месте с панорамным видом На Макарской ривь…
Дом 4 комнаты
Lokva Rogoznica, Хорватия
4 Количество комнат
269 м²
Количество этажей 2
€ 1,400,000
Роскошная вилла у моря в возвышенном месте с панорамным видом На Макарской Ривьере, между Ом…
Дом 5 комнат
Lokva Rogoznica, Хорватия
5 Количество комнат
273 м²
Количество этажей 2
€ 1,200,000
Роскошная вилла у моря в возвышенном месте с панорамным видом На Макарской Ривьере, между Ом…
Дом 3 комнаты
Borak, Хорватия
3 Количество комнат
2 ванных комнат
115 м²
€ 290,000
Омиш, Центр каменный дом подряд, на природе трехкомнатная квартира 115м2, полностью отремонт…
Дом 3 комнаты
Borak, Хорватия
3 Количество комнат
2 ванных комнат
115 м²
€ 290,000
Омиш, Центр трехкомнатная квартира 115м2 в каменном доме полностью отремонтирована и оборудо…
Дом 7 комнат
Borak, Хорватия
7 Количество комнат
4 ванных комнат
200 м²
€ 280,000
Дом 6 комнат
Омиш, Хорватия
6 Количество комнат
5 ванных комнат
190 м²
€ 530,000
Омиш Ривьера, Локва Рогозница 1-й ряд от моря, многоквартирный домДом площадью около 190м2 р…
Дом 9 комнат
Lokva Rogoznica, Хорватия
9 Количество комнат
7 ванных комнат
398 м²
€ 800,000
Омиш Ривьера, РускаменПродается многоквартирный дом 398м2, который состоит из первого этажа,…
Дом 10 комнат
Lokva Rogoznica, Хорватия
10 Количество комнат
10 ванных комнат
400 м²
€ 690,000
Омиш - Локва Рогозница, Омишская ривьера Многоквартирный дом на 8 квартир и 2 квартиры-студ…
Дом 8 комнат
Омиш, Хорватия
8 Количество комнат
6 ванных комнат
322 м²
€ 960,000
Омиш, 4 отдельно стоящих каменных дома4 автохтонных далматинских дома, отремонтированных и п…
Параметры недвижимости в Grad Omis, Хорватия
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