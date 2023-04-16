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Купить вилла в Дубровник, Хорватия

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10 объектов найдено
Вилла 4 спальнив Дубровник, Хорватия
Вилла 4 спальни
Дубровник, Хорватия
5 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 3
€ 1,550,000
Продается недавно построенная роскошная вилла современной архитектуры, расположенная недалек…
Вилла 7 спаленв Дубровник, Хорватия
Вилла 7 спален
Дубровник, Хорватия
8 Количество комнат 7 ванных комнат Количество этажей 2
€ 2,000,000
Продается красивая каменная вилла, расположенная в небольшом прибрежном городке недалеко от …
Вилла 4 спальнив Дубровник, Хорватия
Вилла 4 спальни
Дубровник, Хорватия
3 ванных комнат 200 м²
€ 1,350,000
Центр: 1кмМоре: 300м Внутреннее пространство: 200м2 Размер участка: 400м2 Спальни: 4Ва…
Вилла 3 спальнив Дубровник, Хорватия
Вилла 3 спальни
Дубровник, Хорватия
2 ванных комнат 250 м²
€ 800,000
Центр города: 10 км. Море: 100 м Внутреннее пространство: 250м2 Размер участка: 400м2 …
Вилла 2 спальнив Дубровник, Хорватия
Вилла 2 спальни
Дубровник, Хорватия
2 ванных комнат 60 м²
€ 800,000
Расположение: Затон (одно из самых престижных мест в Дубровнике) 8 км от старого города Дубр…
Вилла 5 спаленв Дубровник, Хорватия
Вилла 5 спален
Дубровник, Хорватия
3 ванных комнат 300 м²
€ 1,100,000
Дом расположен прямо на море, всего в нескольких метрах от моря и в нескольких минутах езды …
Вилла 3 спальнив Дубровник, Хорватия
Вилла 3 спальни
Дубровник, Хорватия
2 ванных комнат 162 м²
€ 2,000,000
Расположение: Дубровник Внутреннее пространство: 162м2 Размер участка: 1240м2 Спальни: 3 Ван…
Вилла 3 спальнив Дубровник, Хорватия
Вилла 3 спальни
Дубровник, Хорватия
5 ванных комнат 394 м²
€ 2,000,000
Расположение: Дубровник Построен: 2020 Интерьер: 394м2 Размер участка: 426м2 Спальня: Ванна…
Вилла 7 спаленв Дубровник, Хорватия
Вилла 7 спален
Дубровник, Хорватия
5 ванных комнат 350 м²
€ 1,600,000
Расположение: 15 км от Дубровника Старый город. 1 км от пляжа. Внутреннее пространство: 350м…
Вилла 2 комнатыв Дубровник, Хорватия
Вилла 2 комнаты
Дубровник, Хорватия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 90 м²
€ 480,000
Дубровник, Плоче, трехкомнатная квартира 90 м2 на 1/3 этаже, в старинной дубровницкой вилле.…
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