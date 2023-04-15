Купить квартиру в Город Загреб, Хорватия

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22 объекта найдено
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Квартира 1 ванная
Gornji cehi, Хорватия
1 ванных комнат
37 м²
1/2 Этаж
€ 135,000
I25474 Radmanovačka
Квартира 4 комнаты
Город Загреб, Хорватия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
180 м²
€ 2,000,000
Кнежева парк, Центр Роскошная четырехкомнатная квартира площадью 180 м2 НКП на 1 этаже, Кне…
Квартира 4 комнаты
Город Загреб, Хорватия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
73 м²
4/4 Этаж
€ 232,000
I25382 Бауэрова
Квартира 3 комнаты
Gornji cehi, Хорватия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
56 м²
2/2 Этаж
€ 170,000
I25338 Топольница
Квартира 2 комнаты
Gornji cehi, Хорватия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
50 м²
4/7 Этаж
€ 159,901
I25308 Jaruščica
Квартира 3 комнаты
Gornji cehi, Хорватия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
69 м²
4/4 Этаж
€ 189,000
I25235 Lanište
Квартира 1 ванная
Gornji cehi, Хорватия
1 ванных комнат
29 м²
2/4 Этаж
€ 89,900
I25214 Trnsko
Квартира 2 комнаты
Gornji cehi, Хорватия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
50 м²
7/7 Этаж
€ 175,000
I25203 Jaruščica
Квартира 3 комнаты
Gornji cehi, Хорватия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
77 м²
1/3 Этаж
€ 185,000
I25137 Hermanova
Квартира 3 спальни
Город Загреб, Хорватия
5 Количество комнат
1 ванных комнат
€ 530,000
Продается элитная квартира с отличным расположением в центре Загреба, площадью 125 м2. Кварт…
Квартира 4 комнаты
Город Загреб, Хорватия
4 Количество комнат
110 м²
€ 480,000
Максимир, Светице, Кварт Хайнзелова - Дарвинова - VMD Роскошная четырехкомнатная квартира 1…
Квартира 3 комнаты
Ivanja Reka, Хорватия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
94 м²
1/4 Этаж
€ 195,000
I24882 Иване Ланг
Квартира 3 комнаты
Gornji cehi, Хорватия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
62 м²
1/2 Этаж
€ 250,000
I24636 Siget
Квартира 3 комнаты
Hrvatski Leskovac, Хорватия
3 Количество комнат
2 ванных комнат
74 м²
€ 202,895
Блато - Новое строительство Красивый новый строительный проект с 4 квартирами и 4 открытыми…
Квартира 4 комнаты
Hrvatski Leskovac, Хорватия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
93 м²
€ 278,250
Блато - Новое строительство Красивый новый строительный проект с 4 квартирами и 4 открытыми…
Квартира 3 комнаты
Gornji cehi, Хорватия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
61 м²
1/2 Этаж
€ 133,452
I23786 Лукоранская улица
Квартира 4 комнаты
Gornji cehi, Хорватия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
77 м²
Количество этажей 2
€ 169,532
I23787 Lukoranska ulica
Квартира 3 комнаты
Город Загреб, Хорватия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
130 м²
2/4 Этаж
€ 349,100
I23864 Кнеза Вишеслава
Квартира 3 комнаты
Город Загреб, Хорватия
3 Количество комнат
85 м²
2/4 Этаж
€ 260,500
APARTMENT FOR SALE CENTER, Kneza Višeslava 85m2. In the requested location in a very high qu…
Квартира 2 комнаты
Город Загреб, Хорватия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
38 м²
5/5 Этаж
€ 125,000
I23376 Людевита Посавског
Квартира 4 комнаты
Ivanja Reka, Хорватия
4 Количество комнат
116 м²
1/2 Этаж
€ 180,000
I22163
Квартира 3 комнаты
Город Загреб, Хорватия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
59 м²
€ 206,500
I20908 Stančićeva
Параметры недвижимости в Город Загреб, Хорватия
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