Болгария
ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в Болгарии
Новые дома в Болгарии
Все новостройки в Болгарии
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Болгарии
Жилая
Квартира в Болгарии
Студия
Дом в Болгарии
Вилла
Земельные участки в Болгарии
Элитная недвижимость в Болгарии
Найти агента в Болгарии
Агентства недвижимости в Болгарии
Агенты в Болгарии
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Болгарии
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Инвестиционная
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Болгарии
Найти агента в Болгарии
Агентства недвижимости в Болгарии
Агенты в Болгарии
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Болгарии
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Пентхаус
Дом
Вилла
Таунхаус
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Болгария
Софийская область
Sofia City
Жильё в Витоша, Болгария
Очистить
53 объекта найдено
Новые
Цена по возрастанию
Цена по убыванию
По популярности
Квартира
Витоша, Болгария
126 м²
2/4 Этаж
€ 200,000
Квартира
Витоша, Болгария
74 м²
2/4 Этаж
€ 110,000
МЕЧТА ЖЕЛЕЗНОЙ НЕДВИЖИМОСТИ Двухкомнатная квартира на продажу в. Витоша в тихом месте рядом …
Квартира
Витоша, Болгария
102 м²
2/4 Этаж
€ 152,910
МЕЧТА ЖЕЛЕЗНОЙ НЕДВИЖИМОСТИ Двухкомнатная квартира на продажу в. Витоша в тихом месте рядом …
Квартира
Витоша, Болгария
95 м²
2/4 Этаж
€ 152,000
МЕЧТА ЖЕЛЕЗНОЙ НЕДВИЖИМОСТИ Двухкомнатная квартира на продажу в. Манастические луга. Он расп…
Квартира
Витоша, Болгария
54 м²
2/5 Этаж
€ 88,500
МЕЧТА ЖЕЛЕЗНОЙ НЕДВИЖИМОСТИ Двухкомнатная квартира на продажу в. Сухая река в тихом месте ря…
Квартира
Витоша, Болгария
40 м²
3/5 Этаж
€ 127,500
МЕЧТА ЖЕЛЕЗНОЙ НЕДВИЖИМОСТИ Двухкомнатная квартира на продажу в. Манастирски Ливади - Запад.…
Квартира
Витоша, Болгария
103 м²
3/5 Этаж
€ 228,000
DREAM WISHEN REAL ESTATE Продается совершенно новая полностью меблированная двухкомнатная кв…
Квартира
Витоша, Болгария
77 м²
1/4 Этаж
€ 166,000
МЕЧТА ЖЕЛАЕТ НЕДВИЖИМОСТЬ Продается меблированная двухкомнатная квартира в. Драгалевци в тих…
Квартира
Витоша, Болгария
108 м²
3/5 Этаж
€ 177,325
Квартира
Витоша, Болгария
74 м²
2/6 Этаж
€ 125,681
Квартира
Витоша, Болгария
52 м²
2/6 Этаж
€ 88,179
Квартира
Витоша, Болгария
93 м²
4/6 Этаж
€ 148,128
Квартира
Витоша, Болгария
80 м²
2/7 Этаж
€ 137,360
Квартира
Витоша, Болгария
64 м²
6/7 Этаж
€ 110,150
Квартира
Витоша, Болгария
63 м²
2/7 Этаж
€ 106,420
Квартира
Витоша, Болгария
131 м²
4/6 Этаж
€ 249,000
Квартира
Витоша, Болгария
60 м²
1/5 Этаж
€ 96,500
Квартира
Витоша, Болгария
68 м²
3/5 Этаж
€ 109,074
Квартира
Витоша, Болгария
75 м²
1/5 Этаж
€ 149,990
DREAM WISHEN REAL ESTATE For sale a furnished one-bedroom apartment in. Manastirski livadi -…
Квартира
Витоша, Болгария
98 м²
5/8 Этаж
€ 187,200
Этап после ACT 14! МЕЧТА ЖЕЛЕЗНОЙ НЕДВИЖИМОСТИ Двухкомнатная квартира на продажу в. Витоша в…
Квартира
Витоша, Болгария
102 м²
2/6 Этаж
€ 162,560
БЕЗ КОМИССИИ ОТ ПОКУПАТЕЛЯ! DREAM WISHEN REAL ESTATE Продается двухкомнатная квартира в неск…
Квартира
Витоша, Болгария
100 м²
5/6 Этаж
€ 159,550
БЕЗ КОМИССИИ ОТ ПОКУПАТЕЛЯ! DREAM WISHEN REAL ESTATE Продается двухкомнатная квартира в неск…
Квартира
Витоша, Болгария
137 м²
3/8 Этаж
€ 218,200
DREAM WISHEN REAL ESTATE A two-bedroom apartment for Vitosha. The apartment is located in a …
Квартира
Витоша, Болгария
58 м²
4/6 Этаж
€ 92,430
WITHOUT COMMISSION FROM THE BUYER! DREAM WISHEN REAL ESTATE A one-bedroom apartment for a fe…
Квартира
Витоша, Болгария
28 м²
Количество этажей 6
€ 46,900
МЕЧТА ЖЕЛЕЗНОЙ НЕДВИЖИМОСТИ Двухкомнатная квартира на продажу в. Манастирски Ливади на Казбе…
Квартира
Витоша, Болгария
83 м²
5/8 Этаж
€ 158,640
Этап после ACT 14! МЕЧТА ЖЕЛЕЗНОЙ НЕДВИЖИМОСТИ Двухкомнатная квартира на продажу в. Витоша в…
Квартира
Витоша, Болгария
152 м²
5/6 Этаж
€ 255,000
МЕЧТА ЖЕЛАЕТ НЕДВИЖИМОСТЬ Продается полностью меблированная четырехкомнатная квартира с в. П…
Квартира
Витоша, Болгария
58 м²
3/5 Этаж
€ 101,973
БЕЗ КОМИССИИ ОТ ПОКУПАТЕЛЯ!МЕЧТА ЖЕЛАЕТ НЕДВИЖИМОСТЬ Двухкомнатная квартира на продажу в Дра…
Квартира
Витоша, Болгария
78 м²
5/6 Этаж
€ 117,240
МЕЧТА ЖЕЛАЕТ НЕДВИЖИМОСТИ Продается двухкомнатная квартира в. Бакстон в коммуникативном мест…
Квартира
Витоша, Болгария
141 м²
3/4 Этаж
€ 238,000
DREAM WISHEN REAL ESTATE For sale a four-bedroom apartment in. Dragalevtsi. The apartment is…
Показать следующие 30 объектов
1
2
Параметры недвижимости в Витоша, Болгария
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты