Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Болгария
  3. Софийская область
  4. Sofia City

Жильё в Витоша, Болгария

53 объекта найдено
Квартира в Витоша, Болгария
Квартира
Витоша, Болгария
126 м² 2/4 Этаж
€ 200,000
Квартира в Витоша, Болгария
Квартира
Витоша, Болгария
74 м² 2/4 Этаж
€ 110,000
МЕЧТА ЖЕЛЕЗНОЙ НЕДВИЖИМОСТИ Двухкомнатная квартира на продажу в. Витоша в тихом месте рядом …
Квартира в Витоша, Болгария
Квартира
Витоша, Болгария
102 м² 2/4 Этаж
€ 152,910
МЕЧТА ЖЕЛЕЗНОЙ НЕДВИЖИМОСТИ Двухкомнатная квартира на продажу в. Витоша в тихом месте рядом …
Квартира в Витоша, Болгария
Квартира
Витоша, Болгария
95 м² 2/4 Этаж
€ 152,000
МЕЧТА ЖЕЛЕЗНОЙ НЕДВИЖИМОСТИ Двухкомнатная квартира на продажу в. Манастические луга. Он расп…
Квартира в Витоша, Болгария
Квартира
Витоша, Болгария
54 м² 2/5 Этаж
€ 88,500
МЕЧТА ЖЕЛЕЗНОЙ НЕДВИЖИМОСТИ Двухкомнатная квартира на продажу в. Сухая река в тихом месте ря…
Квартира в Витоша, Болгария
Квартира
Витоша, Болгария
40 м² 3/5 Этаж
€ 127,500
МЕЧТА ЖЕЛЕЗНОЙ НЕДВИЖИМОСТИ Двухкомнатная квартира на продажу в. Манастирски Ливади - Запад.…
Квартира в Витоша, Болгария
Квартира
Витоша, Болгария
103 м² 3/5 Этаж
€ 228,000
DREAM WISHEN REAL ESTATE Продается совершенно новая полностью меблированная двухкомнатная кв…
Квартира в Витоша, Болгария
Квартира
Витоша, Болгария
77 м² 1/4 Этаж
€ 166,000
МЕЧТА ЖЕЛАЕТ НЕДВИЖИМОСТЬ Продается меблированная двухкомнатная квартира в. Драгалевци в тих…
Квартира в Витоша, Болгария
Квартира
Витоша, Болгария
108 м² 3/5 Этаж
€ 177,325
Квартира в Витоша, Болгария
Квартира
Витоша, Болгария
74 м² 2/6 Этаж
€ 125,681
Квартира в Витоша, Болгария
Квартира
Витоша, Болгария
52 м² 2/6 Этаж
€ 88,179
Квартира в Витоша, Болгария
Квартира
Витоша, Болгария
93 м² 4/6 Этаж
€ 148,128
Квартира в Витоша, Болгария
Квартира
Витоша, Болгария
80 м² 2/7 Этаж
€ 137,360
Квартира в Витоша, Болгария
Квартира
Витоша, Болгария
64 м² 6/7 Этаж
€ 110,150
Квартира в Витоша, Болгария
Квартира
Витоша, Болгария
63 м² 2/7 Этаж
€ 106,420
Квартира в Витоша, Болгария
Квартира
Витоша, Болгария
131 м² 4/6 Этаж
€ 249,000
Квартира в Витоша, Болгария
Квартира
Витоша, Болгария
60 м² 1/5 Этаж
€ 96,500
Квартира в Витоша, Болгария
Квартира
Витоша, Болгария
68 м² 3/5 Этаж
€ 109,074
Квартира в Витоша, Болгария
Квартира
Витоша, Болгария
75 м² 1/5 Этаж
€ 149,990
DREAM WISHEN REAL ESTATE For sale a furnished one-bedroom apartment in. Manastirski livadi -…
Квартира в Витоша, Болгария
Квартира
Витоша, Болгария
98 м² 5/8 Этаж
€ 187,200
Этап после ACT 14! МЕЧТА ЖЕЛЕЗНОЙ НЕДВИЖИМОСТИ Двухкомнатная квартира на продажу в. Витоша в…
Квартира в Витоша, Болгария
Квартира
Витоша, Болгария
102 м² 2/6 Этаж
€ 162,560
БЕЗ КОМИССИИ ОТ ПОКУПАТЕЛЯ! DREAM WISHEN REAL ESTATE Продается двухкомнатная квартира в неск…
Квартира в Витоша, Болгария
Квартира
Витоша, Болгария
100 м² 5/6 Этаж
€ 159,550
БЕЗ КОМИССИИ ОТ ПОКУПАТЕЛЯ! DREAM WISHEN REAL ESTATE Продается двухкомнатная квартира в неск…
Квартира в Витоша, Болгария
Квартира
Витоша, Болгария
137 м² 3/8 Этаж
€ 218,200
DREAM WISHEN REAL ESTATE A two-bedroom apartment for Vitosha. The apartment is located in a …
Квартира в Витоша, Болгария
Квартира
Витоша, Болгария
58 м² 4/6 Этаж
€ 92,430
WITHOUT COMMISSION FROM THE BUYER! DREAM WISHEN REAL ESTATE A one-bedroom apartment for a fe…
Квартира в Витоша, Болгария
Квартира
Витоша, Болгария
28 м² Количество этажей 6
€ 46,900
МЕЧТА ЖЕЛЕЗНОЙ НЕДВИЖИМОСТИ Двухкомнатная квартира на продажу в. Манастирски Ливади на Казбе…
Квартира в Витоша, Болгария
Квартира
Витоша, Болгария
83 м² 5/8 Этаж
€ 158,640
Этап после ACT 14! МЕЧТА ЖЕЛЕЗНОЙ НЕДВИЖИМОСТИ Двухкомнатная квартира на продажу в. Витоша в…
Квартира в Витоша, Болгария
Квартира
Витоша, Болгария
152 м² 5/6 Этаж
€ 255,000
МЕЧТА ЖЕЛАЕТ НЕДВИЖИМОСТЬ Продается полностью меблированная четырехкомнатная квартира с в. П…
Квартира в Витоша, Болгария
Квартира
Витоша, Болгария
58 м² 3/5 Этаж
€ 101,973
БЕЗ КОМИССИИ ОТ ПОКУПАТЕЛЯ!МЕЧТА ЖЕЛАЕТ НЕДВИЖИМОСТЬ Двухкомнатная квартира на продажу в Дра…
Квартира в Витоша, Болгария
Квартира
Витоша, Болгария
78 м² 5/6 Этаж
€ 117,240
МЕЧТА ЖЕЛАЕТ НЕДВИЖИМОСТИ Продается двухкомнатная квартира в. Бакстон в коммуникативном мест…
Квартира в Витоша, Болгария
Квартира
Витоша, Болгария
141 м² 3/4 Этаж
€ 238,000
DREAM WISHEN REAL ESTATE For sale a four-bedroom apartment in. Dragalevtsi. The apartment is…

Параметры недвижимости в Витоша, Болгария

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти