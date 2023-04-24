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Дома в Tsarevo, Болгария

Tsarevo
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1 объект найдено
Дом 5 спален в Tsarevo, Болгария
Дом 5 спален
Tsarevo, Болгария
270 м² 2 Этаж
€ 100,000
#27390284 We offer a two-storey house without a support fee, 300 meters from the beach and 3…

Параметры недвижимости в Tsarevo, Болгария

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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