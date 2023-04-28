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Продажа недвижимости в Святом Власе, Болгария

372 объекта найдено
Квартира 3 спальни в Святой Влас, Болгария
Квартира 3 спальни
Святой Влас, Болгария
109 м² -1 Этаж
€ 111,000
ID 31240308 2 bedroom apartment in a complex near the AmphoraPrice: 111 000 eurosLocality: S…
Квартира 4 спальни в Святой Влас, Болгария
Квартира 4 спальни
Святой Влас, Болгария
117 м² 5 Этаж
€ 125,000
31238142For sale it is offered:Spacious four-bedroom apartment with sea view!Cost: 125,000 e…
Квартира 3 спальни в Святой Влас, Болгария
Квартира 3 спальни
Святой Влас, Болгария
144 м² 2 Этаж
€ 101,000
For sale is offered:2 bedroom apartment in Sunny BeachPrice: 101 000 euroLocation: Sunny Bea…
Квартира в Святой Влас, Болгария
Квартира
Святой Влас, Болгария
42 м² 3 Этаж
€ 64,000
ID 31232306Offered for sale:Studio in the complex Sia Dreams with sea view 200 meters from t…
Квартира 2 спальни в Святой Влас, Болгария
Квартира 2 спальни
Святой Влас, Болгария
3 Количество комнат 1 ванных комнат 92 м² 3/6 Этаж
€ 89,000
IBG Real Estates brings to your attention this furnished apartment located on the 4th f…
Квартира 1 спальня в Святой Влас, Болгария
Квартира 1 спальня
Святой Влас, Болгария
2 Количество комнат 1 ванных комнат 65 м² 1/6 Этаж
€ 67,500
We are pleased to offer this furnished one bedroom apartment located on the ground floor in …
Квартира 2 спальни в Святой Влас, Болгария
Квартира 2 спальни
Святой Влас, Болгария
77 м² 1 Этаж
€ 73,000
# 31229836For sale it is offered:2-room apartment with sea view in the chic Sea Fort Club co…
Квартира 2 спальни в Святой Влас, Болгария
Квартира 2 спальни
Святой Влас, Болгария
74 м² 1 Этаж
€ 77,000
# 31229646For sale it is offered:2-room apartment with sea view in the chic Sea Fort Club co…
Квартира 2 спальни в Святой Влас, Болгария
Квартира 2 спальни
Святой Влас, Болгария
67 м² 4 Этаж
€ 66,700
ID 31227640In the complex on the first line of the sea, a large 2-room apartment on the 4th …
Квартира 2 спальни в Святой Влас, Болгария
Квартира 2 спальни
Святой Влас, Болгария
72 м² 3 Этаж
€ 88,850
ID 30070168On the first line of the sea, a large 2-room apartment on the 3rd floor, direct s…
Квартира 2 спальни в Святой Влас, Болгария
Квартира 2 спальни
Святой Влас, Болгария
67 м² 3 Этаж
€ 59,000
#31209314 1-bedroom apartment inthe PRIVILEGE Fort Beach complex, in a quiet picturesque pla…
Квартира в Святой Влас, Болгария
Квартира
Святой Влас, Болгария
47 м² 1 Этаж
€ 49,700
#31218512Studio in Green Fort, Sunny Beach.Price: 49 700 euroRooms: 1Total area: 47 sq. M.Fl…
Квартира 3 спальни в Святой Влас, Болгария
Квартира 3 спальни
Святой Влас, Болгария
118 м² 4 Этаж
€ 120,780
ID 31054866Spacious and bright 3-room apartment with two bathrooms and two terraces,stunning…
Квартира 1 спальня в Святой Влас, Болгария
Квартира 1 спальня
Святой Влас, Болгария
2 Количество комнат 1 ванных комнат 71 м² 1/6 Этаж
€ 68,000
IBG Real Estates is pleased to offer this furnished 1-bedroom apartment located on the …
Квартира 1 спальня в Святой Влас, Болгария
Квартира 1 спальня
Святой Влас, Болгария
2 Количество комнат 1 ванных комнат 56 м² 2/5 Этаж
€ 79,000
We are pleased to offer this fully furnished and equipped one-bedroom apartment, located on …
Квартира 1 спальня в Святой Влас, Болгария
Квартира 1 спальня
Святой Влас, Болгария
2 Количество комнат 1 ванных комнат 74 м² 4/6 Этаж
€ 85,900
IBG Real Estates is pleased to offer this furnished one-bedroom apartment located on th…
Квартира 1 спальня в Святой Влас, Болгария
Квартира 1 спальня
Святой Влас, Болгария
2 Количество комнат 1 ванных комнат 61 м² 4/6 Этаж
€ 120,000
For sale is this one-bedroom apartment in perfect condition and sea view located on the…
Квартира 1 спальня в Святой Влас, Болгария
Квартира 1 спальня
Святой Влас, Болгария
2 Количество комнат 1 ванных комнат 56 м² 2/5 Этаж
€ 128,000
We are pleased to offer this 1-bedroom apartment with Sea and pool views located on the 2nd …
Квартира 2 спальни в Святой Влас, Болгария
Квартира 2 спальни
Святой Влас, Болгария
3 Количество комнат 2 ванных комнат 87 м² 2/6 Этаж
€ 120,000
IBG Real Estates is pleased to offer this fully furnished two-bedroom apartment, locate…
Квартира 2 спальни в Святой Влас, Болгария
Квартира 2 спальни
Святой Влас, Болгария
3 Количество комнат 2 ванных комнат 79 м² 2/5 Этаж
€ 120,000
IBG Real Estates is pleased to offer this one bedroom apartment, located on the 3rd flo…
Квартира 2 спальни в Святой Влас, Болгария
Квартира 2 спальни
Святой Влас, Болгария
3 Количество комнат 2 ванных комнат 89 м² 4/7 Этаж
€ 115,000
IBG Real Estates is pleased to offer this furnished 2-bedroom apartment located on the 4th f…
Квартира 2 спальни в Святой Влас, Болгария
Квартира 2 спальни
Святой Влас, Болгария
3 Количество комнат 2 ванных комнат 112 м² 6/6 Этаж
€ 159,900
IBG Real Estates is pleased to offer this furnished 2-bedroom apartment located on the 6th f…
Квартира 3 спальни в Святой Влас, Болгария
Квартира 3 спальни
Святой Влас, Болгария
101 м² 1 Этаж
€ 80,496
ID 30882912 2 bedroom apartment in complex Angelica in Sveti VlasPrice: 80 496 euroLocation:…
Квартира 2 спальни в Святой Влас, Болгария
Квартира 2 спальни
Святой Влас, Болгария
75 м² 2 Этаж
€ 82,500
ID 31175584We offer a cozy apartment in complex Sky dreams, 150 m. from the sea and the beac…
Квартира 2 спальни в Святой Влас, Болгария
Квартира 2 спальни
Святой Влас, Болгария
74 м² 2 Этаж
€ 73,900
ID 31172138Apartment with 1 bedroom in a complex in the Magic Dreams complexPrice:73,900 eur…
Квартира 3 спальни в Святой Влас, Болгария
Квартира 3 спальни
Святой Влас, Болгария
69 м² 3 Этаж
€ 73,000
#31092046 2 bedroom apartment in the Imperial complexFort Club, in a quiet picturesque place…
Квартира в Святой Влас, Болгария
Квартира
Святой Влас, Болгария
33 м² 2 Этаж
€ 39,999
ID 31155728Studio in Royal Palm complex (Sveti Vlas)Price: 39 999 euroLocation: Sveti VlasRo…
Квартира в Святой Влас, Болгария
Квартира
Святой Влас, Болгария
58 м² 4 Этаж
€ 88,000
ID31154782Studio in Kostal dreams complexPrice: 88 000 euroLocation: Sveti VlasRooms: 1Total…
Квартира 2 спальни в Святой Влас, Болгария
Квартира 2 спальни
Святой Влас, Болгария
77 м² 2 Этаж
€ 66,700
#31137764Available for sale:2-bedroom in Magic Dreams complexLocation: Sveti VlasPrice: 67 7…
Квартира 2 спальни в Святой Влас, Болгария
Квартира 2 спальни
Святой Влас, Болгария
72 м² 2 Этаж
€ 77,100
#30902252We offer for sale a 1-bedroom apartment in Panorama Dreams in Sveti Vlas. The first…

Расположенный всего в 10 км от г.Несебр Святой Влас славится своими пляжами и яхтенным портом. Ежегодно в этот крошечный (3 тыс. жителей) приморский город приезжают в купальный сезон тысячи туристов. В последние годы активизировалась и продажа недвижимости здесь: ее покупают как западноевропейцы, так и жители стран Восточной Европы.

Почему стоит приобрести недвижимость в Святом Власе

Для желающих купить жилье в этом городе большое значение, помимо прекрасного климата и пляжей, имеют следующие факторы:

  • новизна застройки: поскольку как курорт Святой Влас начал развиваться лишь в последние 20 лет, абсолютное большинство объектов построены недавно и соответствуют современным требованиям;
  • спокойная обстановка без шума и толп туристов, идеальная и для отдыха, и для круглогодичного проживания;
  • разнообразие инфраструктуры — от кафе и SPA-салонов до детсадов и аптек.

Сколько в среднем стоит недвижимость в Святом Власе

Для курорта цена кв. м. в Святом Власе весьма умеренна — около 580 евро, что позволяет приобретать квартиры и коттеджи здесь широкому кругу лиц. С помощью REALTING вы сможете купить студию в новом комфортабельном ЖК всего за 21-22 тыс. евро, а если вам не нужен вид на берег из окон и бассейн, то и того дешевле. В среднем первичный и вторичный рынок предлагает 1-комнатные квартиры за 23-24 тыс. евро, 2-комнатные — за 30-35 тыс.; элитные апартаменты могут стоить и 110 тыс. При этом покупка любой недвижимости открывает широкие перспективы для заработка: в разгар сезона квартиры сдают посуточно по 35-55 евро, а в среднем за 5 месяцев владелец жилья зарабатывает от 3900 до 5000 евро.

Выгодно ли инвестировать в недвижимость Святого Власа. Какие возможности это дает

Поскольку этот курорт, входящий в агломерацию Несебра, еще далеко не исчерпал потенциал роста, стоимость недвижимости в нем будет возрастать по мере уменьшения количества пригодной для застройки земли. Согласно прогнозам REALTING, уже через 5 лет цена любого объекта увеличится самое меньшее на 25%; в то же время доходность недвижимости останется на уровне нынешних 8-10%. Еще один аргумент в пользу инвестиции в недвижимость в Святом Власе, Болгария — это возможность (при покупке на сумму 300 тыс. евро) получения ВНЖ.

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