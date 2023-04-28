Расположенный всего в 10 км от г.Несебр Святой Влас славится своими пляжами и яхтенным портом. Ежегодно в этот крошечный (3 тыс. жителей) приморский город приезжают в купальный сезон тысячи туристов. В последние годы активизировалась и продажа недвижимости здесь: ее покупают как западноевропейцы, так и жители стран Восточной Европы.

Почему стоит приобрести недвижимость в Святом Власе

Для желающих купить жилье в этом городе большое значение, помимо прекрасного климата и пляжей, имеют следующие факторы:

новизна застройки: поскольку как курорт Святой Влас начал развиваться лишь в последние 20 лет, абсолютное большинство объектов построены недавно и соответствуют современным требованиям;

спокойная обстановка без шума и толп туристов, идеальная и для отдыха, и для круглогодичного проживания;

разнообразие инфраструктуры — от кафе и SPA-салонов до детсадов и аптек.

Сколько в среднем стоит недвижимость в Святом Власе

Для курорта цена кв. м. в Святом Власе весьма умеренна — около 580 евро, что позволяет приобретать квартиры и коттеджи здесь широкому кругу лиц. С помощью REALTING вы сможете купить студию в новом комфортабельном ЖК всего за 21-22 тыс. евро, а если вам не нужен вид на берег из окон и бассейн, то и того дешевле. В среднем первичный и вторичный рынок предлагает 1-комнатные квартиры за 23-24 тыс. евро, 2-комнатные — за 30-35 тыс.; элитные апартаменты могут стоить и 110 тыс. При этом покупка любой недвижимости открывает широкие перспективы для заработка: в разгар сезона квартиры сдают посуточно по 35-55 евро, а в среднем за 5 месяцев владелец жилья зарабатывает от 3900 до 5000 евро.

Выгодно ли инвестировать в недвижимость Святого Власа. Какие возможности это дает

Поскольку этот курорт, входящий в агломерацию Несебра, еще далеко не исчерпал потенциал роста, стоимость недвижимости в нем будет возрастать по мере уменьшения количества пригодной для застройки земли. Согласно прогнозам REALTING, уже через 5 лет цена любого объекта увеличится самое меньшее на 25%; в то же время доходность недвижимости останется на уровне нынешних 8-10%. Еще один аргумент в пользу инвестиции в недвижимость в Святом Власе, Болгария — это возможность (при покупке на сумму 300 тыс. евро) получения ВНЖ.