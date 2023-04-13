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Продажа домов в Несебре

Святой Влас
22
Несебр
21
Obzor
3
76 объектов найдено
Дом 5 спаленв Ravda, Болгария
Дом 5 спален
Ravda, Болгария
240 м² 3 Этаж
€ 362,600
#30745626We offer a house with a yard in the village. RavdaPrice: 370 000 euroLocation: s. R…
Дом 5 спаленв Несебр, Болгария
Дом 5 спален
Несебр, Болгария
550 м² 6 Этаж
€ 275,220
#3105091, apartment building, Act 14, Black Sea , Nesebr Price: 278,000 eurosLocality: Black…
Дом 5 спаленв Святой Влас, Болгария
Дом 5 спален
Святой Влас, Болгария
245 м² 2 Этаж
€ 186,200
#30255174Two-storey house in the center of St. Vlas 245 m2, and a yard of 1,149 m2Price: 190…
Дом 3 спальнив Obzor, Болгария
Дом 3 спальни
Obzor, Болгария
80 м² 1 Этаж
€ 55,044
#30968400We offer to your attention an unfinished house with a yardPrice: 55 600 euroLocatio…
Домв Святой Влас, Болгария
Дом
Святой Влас, Болгария
90 м²
€ 68,000
Дом 5 спаленв Святой Влас, Болгария
Дом 5 спален
Святой Влас, Болгария
301 м²
€ 1,012,032
ID 30965684 eco-house with 5 bedrooms in complex Venid Eco VillagePrice: 1 012 032 euro.Loca…
Дом 5 спаленв Святой Влас, Болгария
Дом 5 спален
Святой Влас, Болгария
251 м²
€ 753,900
ID 30956428 Eco-house with 5 bedrooms in complex Venid Eco VillagePrice: 735 900 Euro. Locat…
Дом 5 спаленв Святой Влас, Болгария
Дом 5 спален
Святой Влас, Болгария
199 м²
€ 548,412
ID 30956682 Eco house with 4 bedrooms in complex Venid Eco VillagePrice: 548 412 euro. Locat…
Дом 5 спаленв Святой Влас, Болгария
Дом 5 спален
Святой Влас, Болгария
200 м²
€ 600,300
ID 30952674 Eco-house in complex Venid Eco Village Price: 600 300 euro. Location: Sveti Vlas…
Домв Ravda, Болгария
Дом
Ravda, Болгария
90 м²
Цена по запросу
Дом 2 спальнив Солнечный берег, Болгария
Дом 2 спальни
Солнечный берег, Болгария
3 Количество комнат 94 м² Количество этажей 1
€ 77,000
Дом с 2 спальнями всего в 20 км от пляжа IBG Real Estates рада предложить вам это отдельное…
Домв Несебр, Болгария
Дом
Несебр, Болгария
138 м²
€ 140,000
Дом 3 спальнив Несебр, Болгария
Дом 3 спальни
Несебр, Болгария
4 Количество комнат 2 ванных комнат 110 м² Количество этажей 2
€ 200,000
Дом с 3 спальнями, 2 ванными комнатами, ВИДОМ НА МОРЕ в Несебаре, 50 м до пляжа IBG Real Es…
Дом 2 спальнив Obzor, Болгария
Дом 2 спальни
Obzor, Болгария
3 Количество комнат 1 ванных комнат 250 м² Количество этажей 2
€ 130,000
Дом с 2 спальнями и 2500 кв.м. земля, 18 км от ближайшего песчаного пляжа и моря IBG Real E…
Домв Святой Влас, Болгария
Дом
Святой Влас, Болгария
352 м² Количество этажей 4
€ 265,000
Большой дом с видом на море на продажу в Свети Влас, 500 м. на пляж IBG Real Estates рада п…
Дом 2 спальнив Солнечный берег, Болгария
Дом 2 спальни
Солнечный берег, Болгария
3 Количество комнат 1 ванных комнат 130 м² Количество этажей 1
€ 115,000
Отдельно стоящий дом с 2 спальнями всего в 6 км от Солнечного пляжа и моря IBG Real Estate …
Дом 3 спальнив Солнечный берег, Болгария
Дом 3 спальни
Солнечный берег, Болгария
4 Количество комнат 1 ванных комнат 180 м² Количество этажей 2
€ 135,000
Отремонтированный двухэтажный дом с 3 спальнями и БАССЕЙНОМ, в 12 км от пляжа IBG Real Esta…
Дом 3 спальнив Святой Влас, Болгария
Дом 3 спальни
Святой Влас, Болгария
4 Количество комнат 2 ванных комнат 143 м² Количество этажей 2
€ 120,000
Семейный дом с 3 спальнями, собственным бассейном, видом на море и площадкой для барбекю, ви…
Дом 4 спальнив Kosharitsa, Болгария
Дом 4 спальни
Kosharitsa, Болгария
133 м² 1 Этаж
€ 117,810
ID 30855508Beautiful, modern and well–maintained two-storey house in a quiet picturesque pla…
Дом 4 спальнив Солнечный берег, Болгария
Дом 4 спальни
Солнечный берег, Болгария
5 Количество комнат 3 ванных комнат 393 м² Количество этажей 2
€ 430,000
Роскошный дом с видом на море с 4 спальнями, 3 ванными комнатами и собственным бассейном в с…
Виллав Kosharitsa, Болгария
Вилла
Kosharitsa, Болгария
212 м²
€ 250,000
Дом 4 спальнив Ravda, Болгария
Дом 4 спальни
Ravda, Болгария
200 м²
€ 170,000
ID 30853792 new large 3-storey house in new complex Sofia, Ravda.Price: 170 000 euro Locatio…
Дом 3 спальнив Kosharitsa, Болгария
Дом 3 спальни
Kosharitsa, Болгария
174 м² 1 Этаж
€ 129,900
ID 30745704For sale a two-storey villa in a beautiful complex with a swimming pool "Cherry H…
Дом 5 спаленв Kosharitsa, Болгария
Дом 5 спален
Kosharitsa, Болгария
1 200 м² 3 Этаж
€ 568,400
Price: 580 000 euro.Location: Kosharitsa, municipality.NessebarRooms: 10Total area: 1200 sq.…
Дом 4 спальнив Несебр, Болгария
Дом 4 спальни
Несебр, Болгария
180 м² 1 Этаж
€ 460,000
ID 30710254We offer for sale a townhouse in a new gated complex in Nessebar, 179.88 sq.m. on…
Дом 4 спальнив Несебр, Болгария
Дом 4 спальни
Несебр, Болгария
186 м² 1 Этаж
€ 450,000
ID 30710168A two-level townhouse in a gated complex in Nessebar on the first line is offered…
Дом 4 спальнив Несебр, Болгария
Дом 4 спальни
Несебр, Болгария
186 м² 1 Этаж
€ 450,000
ID 30709678A two-storey townhouse in a gated complex in Nessebar on the first line is offere…
Домв Banya, Болгария
Дом
Banya, Болгария
380 м²
€ 99,900
Дом 1 спальняв Kosharitsa, Болгария
Дом 1 спальня
Kosharitsa, Болгария
2 ванных комнат 150 м²
€ 105,000
Дом 4 ванныхв Kosharitsa, Болгария
Дом 4 ванных
Kosharitsa, Болгария
4 ванных комнат 197 м²
€ 139,500

Параметры недвижимости в Nesebar, Болгария

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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