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Купить дом в Бяла, Болгария

Byala
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1 объект найдено
Дом 5 спаленв Byala, Болгария
Дом 5 спален
Byala, Болгария
923 м² 4 Этаж
€ 607,600
#30473862Complex: "Merrilk Bay"Location: GR. ByalaArea: 923.96 sq. M.Price: 620 000 euroThe …

Параметры недвижимости в Бяла, Болгария

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
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