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Продажа квартир в Балчике

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1 объект найдено
Квартира в Tsarichino, Болгария
Квартира
Tsarichino, Болгария
117 м²
€ 55,000
Просторный дом в живописном поселке в 3 км от Балчик, в 5 км от плажа, в 18 км от Каварна,…

Параметры недвижимости в Balchik, Болгария

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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