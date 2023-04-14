Купить квартиру в Воложинский район, Беларусь

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Квартира 2 комнаты
Воложин, Беларусь
2 Количество комнат
55 м²
3/3 Этаж
€ 22,530
2-комкомнатная квартира в центре Воложина! Адрес: Воложин, ул. Партизанская, д. 12 ⭕️ О Ваше…
Квартира 4 комнаты
Воложин, Беларусь
4 Количество комнат
61 м²
1/5 Этаж
€ 28,954
4-комнатная квартира в центре города Воложин возле живописного парка с озером! Адрес: …
Квартира 2 комнаты
Воложин, Беларусь
2 Количество комнат
63 м²
1/5 Этаж
€ 24,340
Отличная просторная квартира в центре города! Магазины, банк, школа, детский сад. Площадь ук…
Квартира 2 комнаты
Воложин, Беларусь
2 Количество комнат
55 м²
3/3 Этаж
€ 22,530
2-комкомнатная квартира в центре Воложина! Адрес: Воложин, ул. Партизанская, д. 12 ⭕️ О Ваше…
Квартира 4 комнаты
Воложин, Беларусь
4 Количество комнат
61 м²
1/5 Этаж
€ 28,954
4-комнатная квартира в центре города Воложин возле живописного парка с озером! Адрес: …
Квартира 1 комната
Воложин, Беларусь
1 Количество комнат
35 м²
4/5 Этаж
€ 18,096
Продается 1-комнатная квартира площадью 35.1 кв.м в районном центре г. Воложин. Хорошая план…
Квартира 3 комнаты
Воложин, Беларусь
3 Количество комнат
63 м²
3/2 Этаж
€ 28,049
Продается 3-комн. квартира г. Воложин, пер. 8 Марта, 7. Параметры квартиры: общая площа…
Квартира 2 комнаты
Богданов, Беларусь
2 Количество комнат
42 м²
1/2 Этаж
€ 10,224
Продается светлая, теплая квартира в агрогородке Богданов! Комнаты 14.6 м2 и 11.7 м2, кухня …
Квартира 5 комнат
Воложин, Беларусь
5 Количество комнат
88 м²
5/6 Этаж
€ 31,669
Продается большая 5-комнатная двух-уровневая квартира, расположенная на 5 и 6 эта…
Квартира 2 комнаты
Воложин, Беларусь
2 Количество комнат
40 м²
1/1 Этаж
€ 16,287
Продается 2-х комнатная квартира в г.Воложин по ул.50 лет Октября. Дом деревянный ,обложен к…
Квартира 2 комнаты
Воложинский сельский Совет, Беларусь
2 Количество комнат
50 м²
2/2 Этаж
€ 14,477
Продается 2-комнатная квартира (площадь по СНБ 50.2 кв.м) в 2-х этажном кирпичном доме. Дом …
Квартира
Выгоничи, Беларусь
25 м²
€ 16,739
Продается квартира в блокированном жилом доме 30 км от МКАД, Раковское ( Гродненское) направ…
Параметры недвижимости в Воложинский район, Беларусь
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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