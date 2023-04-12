Купить комнату в Беларуси

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Колодищанский сельский Совет
24
Могилёв
168
Мухавецкий сельский Совет
5
Ждановичский сельский Совет
43
Колодищи
13
Барановичи
75
Слуцк
77
Папернянский сельский Совет
11
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4 объекта найдено
Комната 4 комнатыв Гродно, Беларусь
Комната 4 комнаты
Гродно, Беларусь
4 Количество комнат 82 м² 2/9 Этаж
€ 21,985
Продается 1/2 доли в четырехкомнатной квартире. Ленинский район города Гродно, по улице Лимо…
Комната 2 спальнив Минск, Беларусь
Комната 2 спальни
Минск, Беларусь
3 Количество комнат 2 ванных комнат
€ 371,003
новый проект в Анталии
Комната 2 комнатыв Гродно, Беларусь
Комната 2 комнаты
Гродно, Беларусь
2 Количество комнат 1 ванных комнат 56 м² 2/5 Этаж
€ 15,573
Продается доля (5/6) в 3-комнатной квартире, по ул. Поповича 24. Квартира находится в панел…
Комната 3 комнатыв Гродно, Беларусь
Комната 3 комнаты
Гродно, Беларусь
3 Количество комнат 1 ванных комнат 66 м² 5/10 Этаж
€ 14,657
Продается доля (41%) в уютной 3-комнатной квартире, по ул. Клецкова 19. Квартира находится …

Параметры недвижимости в Беларуси

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