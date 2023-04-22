Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Беларусь
  3. Минская область
  4. Смолевичский район
  5. Плисский сельский Совет
  6. Дома

Дома в Плисский сельский Совет, Беларусь

13 объектов найдено
Коттедж в Плисский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Плисский сельский Совет, Беларусь
164 м²
€ 80,205
Продается  красивый, новый коттедж в х. Черница(33,5 км от Минска , 1 км от Смолевич). …
Дом в Плисский сельский Совет, Беларусь
Дом
Плисский сельский Совет, Беларусь
64 м²
€ 36,038
Продаётся дом (незавершённое строение), 50 км от г. Минск, СТ "Раница", Моско…
Дом в Плисский сельский Совет, Беларусь
Дом
Плисский сельский Совет, Беларусь
67 м²
€ 6,308
Продается уютная дача с большим участком за Смолевичами. Дом в 3 уровня, построен из блоков,…
Дом в Плисский сельский Совет, Беларусь
Дом
Плисский сельский Совет, Беларусь
€ 4,506
Продаётся ровный участок, обработанный, огорожен со всех сторон в с.т. Плисянка. На участке …
Дом в Плисский сельский Совет, Беларусь
Дом
Плисский сельский Совет, Беларусь
36 м²
€ 24,242
Участок находится в садоводческом товариществе «Минута». На участке построены до…
Дом в Октябрьский, Беларусь
Дом
Октябрьский, Беларусь
179 м²
€ 103,546
Продается современный коттедж с евроремонтом в п. Октябрьский. Минская обл., Смолевичский р-…
Дом в Плисский сельский Совет, Беларусь
Дом
Плисский сельский Совет, Беларусь
56 м²
€ 8,381
Продаётся участок, с незавершённым строительством. Участок находится в удобном месте, в 2х м…
Коттедж в Черницкий, Беларусь
Коттедж
Черницкий, Беларусь
170 м²
€ 92,822
Продается современный просторный двухэтажный дом со всеми удобствами полностью готовый к про…
Коттедж в Октябрьский, Беларусь
Коттедж
Октябрьский, Беларусь
103 м²
€ 76,691
Современный дом, 38 км. от Минска, московское направление, площадь 131 кв.м., четы…
Дом в Черницкий, Беларусь
Дом
Черницкий, Беларусь
86 м²
€ 44,969
Продается дом для круглогодичного проживания в п. Черницкий Смолевичского р-на, 40 км от МКА…
Дом в Октябрьский, Беларусь
Дом
Октябрьский, Беларусь
64 м²
€ 40,553
Продается дом, в полностью готов для проживания, со всеми коммуникациями.  2 гаража (од…
Коттедж в Заречье, Беларусь
Коттедж
Заречье, Беларусь
400 м²
€ 74,798
Продается большой жилой дом по Московскому направлению от МКАД. Дом из красного кирпича в 4 …
Дом в Октябрьский, Беларусь
Дом
Октябрьский, Беларусь
118 м²
€ 29,739
Продается недостроенный дом в поселке с развитой инфраструктурой Рядом школа, детский сад, а…

Параметры недвижимости в Плисский сельский Совет, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти