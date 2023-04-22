Беларусь
ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
ЖК «Променад». Там, где хочется жить!
MINSK WORLD Мой город. Мой мир
Новостройки
Квартиры в новостройках в Беларуси
Новые дома в Беларуси
Все новостройки в Беларуси
39
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Беларуси
Жилая
Квартира в Беларуси
Пентхаус
Дом в Беларуси
Коттедж
Таунхаус
Земельные участки в Беларуси
Элитная недвижимость в Беларуси
Найти агента в Беларуси
Агентства недвижимости в Беларуси
Агенты в Беларуси
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Беларуси
Ресторан, кафе
Магазин
Офис
Производство
Склад
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Беларуси
Найти агента в Беларуси
Агентства недвижимости в Беларуси
Агенты в Беларуси
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Беларуси
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Пентхаус
Дом
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Комната
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Беларусь
Минская область
Смолевичский район
Плисский сельский Совет
Дома
Дома в Плисский сельский Совет, Беларусь
Дом
Очистить
13 объектов найдено
Новые
Цена по возрастанию
Цена по убыванию
По популярности
Коттедж
Плисский сельский Совет, Беларусь
164 м²
€ 80,205
Продается красивый, новый коттедж в х. Черница(33,5 км от Минска , 1 км от Смолевич). …
Дом
Плисский сельский Совет, Беларусь
64 м²
€ 36,038
Продаётся дом (незавершённое строение), 50 км от г. Минск, СТ "Раница", Моско…
Дом
Плисский сельский Совет, Беларусь
67 м²
€ 6,308
Продается уютная дача с большим участком за Смолевичами. Дом в 3 уровня, построен из блоков,…
Дом
Плисский сельский Совет, Беларусь
€ 4,506
Продаётся ровный участок, обработанный, огорожен со всех сторон в с.т. Плисянка. На участке …
Дом
Плисский сельский Совет, Беларусь
36 м²
€ 24,242
Участок находится в садоводческом товариществе «Минута». На участке построены до…
Дом
Октябрьский, Беларусь
179 м²
€ 103,546
Продается современный коттедж с евроремонтом в п. Октябрьский. Минская обл., Смолевичский р-…
Дом
Плисский сельский Совет, Беларусь
56 м²
€ 8,381
Продаётся участок, с незавершённым строительством. Участок находится в удобном месте, в 2х м…
Коттедж
Черницкий, Беларусь
170 м²
€ 92,822
Продается современный просторный двухэтажный дом со всеми удобствами полностью готовый к про…
Коттедж
Октябрьский, Беларусь
103 м²
€ 76,691
Современный дом, 38 км. от Минска, московское направление, площадь 131 кв.м., четы…
Дом
Черницкий, Беларусь
86 м²
€ 44,969
Продается дом для круглогодичного проживания в п. Черницкий Смолевичского р-на, 40 км от МКА…
Дом
Октябрьский, Беларусь
64 м²
€ 40,553
Продается дом, в полностью готов для проживания, со всеми коммуникациями. 2 гаража (од…
Коттедж
Заречье, Беларусь
400 м²
€ 74,798
Продается большой жилой дом по Московскому направлению от МКАД. Дом из красного кирпича в 4 …
Дом
Октябрьский, Беларусь
118 м²
€ 29,739
Продается недостроенный дом в поселке с развитой инфраструктурой Рядом школа, детский сад, а…
Параметры недвижимости в Плисский сельский Совет, Беларусь
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты