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Квартиры в Плисский сельский Совет, Беларусь

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6 объектов найдено
Квартира 3 комнаты в Октябрьский, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Октябрьский, Беларусь
3 Количество комнат 52 м² 1/2 Этаж
€ 30,550
Продаётся трёхкомнатная квартира Адрес: п. Октябрьский, ул. Спортивная, д. 8 ❤️Приветствую В…
Квартира 3 комнаты в Заречье, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Заречье, Беларусь
3 Количество комнат 69 м² 1/2 Этаж
€ 34,155
Просторная квартира с отличной планировкой и большой кухней Адрес: д. Заречье, ул. Центральн…
Квартира 3 комнаты в Октябрьский, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Октябрьский, Беларусь
3 Количество комнат 63 м² 5/5 Этаж
€ 27,486
Продается уютная, просторная квартира со всей обстановкой в центре п. Октябрьский, на ул. Це…
Квартира 3 комнаты в Заречье, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Заречье, Беларусь
3 Количество комнат 58 м² 2/2 Этаж
€ 27,035
Светлая 3-х комнатная квартира в д. Заречье ищет нового хозяина. - 3 светлых изолированных к…
Квартира 3 комнаты в Октябрьский, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Октябрьский, Беларусь
3 Количество комнат 59 м² 1/2 Этаж
€ 26,134
58.9/39.3/8.9 Продаётся просторная трехкомнатная квартира в посёлке Октябрьский, всего в 35 …
Квартира 2 комнаты в Заречье, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Заречье, Беларусь
2 Количество комнат 35 м² 2/2 Этаж
€ 20,727
Продаётся уютная квартира с большими окнами ПВХ. С качественным косметическим ремонтом. В эк…

Параметры недвижимости в Плисский сельский Совет, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
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