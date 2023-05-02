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Дома в Пекалинский сельский Совет, Беларусь

10 объектов найдено
Дом в Пекалин, Беларусь
Дом
Пекалин, Беларусь
68 м²
€ 20,513
Готовый дом на большом участке в д. Пекалин! Адрес: д. Пекалин, ул. Красная ⭕️ О Вашем будущ…
Дом в Пекалинский сельский Совет, Беларусь
Дом
Пекалинский сельский Совет, Беларусь
40 м²
€ 8,205
Продаётся дачный участок, 10 соток (26*40 метров), 35км от МКАД, Московское направление, сад…
Дом в Слобода, Беларусь
Дом
Слобода, Беларусь
65 м²
€ 57,436
Продаётся отличный дом в а.г Слобода  рядом с г .Смолевичи , вдоль трассы М-1.  Го…
Дом в Слобода, Беларусь
Дом
Слобода, Беларусь
84 м²
€ 27,259
Продается крепкий жилой дом в пригороде Смолевичи, в д. Черниковщина. Минская обл., Смолевич…
Дом в Пекалинский сельский Совет, Беларусь
Дом
Пекалинский сельский Совет, Беларусь
31 м²
€ 12,672
Продается добротный дом в д. Вызволенье. Минская обл., Смолевичский р-н, 37 км от МКАД.…
Дом в Пекалинский сельский Совет, Беларусь
Дом
Пекалинский сельский Совет, Беларусь
16 м²
€ 9,573
Продаются 2 дома  на участке площадью более 5 соток в Садовом Товариществе "Дубрав…
Дом в Пекалинский сельский Совет, Беларусь
Дом
Пекалинский сельский Совет, Беларусь
104 м²
€ 21,880
Ищете хороший участок возле Минска?  Хотите рядом развитую инфраструктуру, водоем и лес…
Коттедж в Пекалинский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Пекалинский сельский Совет, Беларусь
93 м²
€ 57,436
Предлагаю вам ознакомиться с добротным  коттеджем ,расположенным в   деревне …
Дом в Пекалинский сельский Совет, Беларусь
Дом
Пекалинский сельский Совет, Беларусь
127 м²
€ 36,467
Уютное шале располагается в живописных местах, среди тишины и природы! СТ"Шеметово-1&qu…
Дом в Пекалинский сельский Совет, Беларусь
Дом
Пекалинский сельский Совет, Беларусь
400 м²
€ 95,726
Современный дом-дача в элитном садовом кооперативе Абсолют 2009. Лес вокруг. На участке 9,9 …

Параметры недвижимости в Пекалинский сельский Совет, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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