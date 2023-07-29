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Продажа квартир-студий в Минске

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1 объект найдено
Студия 1 спальня в Минск, Беларусь
Студия 1 спальня
Минск, Беларусь
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 32 м²
Этаж 7/26
Продаётся стильная VIP- студия в элитном жилом комплексе "D3"! Из панорамных окон …
€ 86,118

Параметры недвижимости в Минске, Беларусь

недорогая
элитная
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