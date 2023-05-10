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Коттеджи в Могилевской области, Беларусь

Могилёв
7
Кадинский сельский Совет
4
Полыковичский сельский Совет
4
Коттедж В архив
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17 объектов найдено
Коттедж в Могилёв, Беларусь
Коттедж
Могилёв, Беларусь
Площадь 171 м²
€ 139,539
Коттедж в Могилёв, Беларусь
Коттедж
Могилёв, Беларусь
Площадь 290 м²
€ 228,005
Коттедж в Кадинский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Кадинский сельский Совет, Беларусь
Площадь 300 м²
€ 54,721
Коттедж в Межисетки, Беларусь
Коттедж
Межисетки, Беларусь
Площадь 112 м²
€ 29,185
Коттедж 6 спален в Могилёв, Беларусь
Коттедж 6 спален
Могилёв, Беларусь
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 171 м²
Количество этажей 2
€ 139,539
Коттедж в Могилёв, Беларусь
Коттедж
Могилёв, Беларусь
Площадь 180 м²
€ 109,442
Коттедж в Бобруйск, Беларусь
Коттедж
Бобруйск, Беларусь
Площадь 252 м²
Цена по запросу
Коттедж в Кадинский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Кадинский сельский Совет, Беларусь
Площадь 300 м²
€ 54,721
Коттедж в Могилёв, Беларусь
Коттедж
Могилёв, Беларусь
Площадь 300 м²
€ 164,164
Коттедж в Могилёв, Беларусь
Коттедж
Могилёв, Беларусь
Площадь 174 м²
Цена по запросу
Коттедж в Николаевка 2, Беларусь
Коттедж
Николаевка 2, Беларусь
Площадь 420 м²
€ 136,803
Коттедж в Николаевка 2, Беларусь
Коттедж
Николаевка 2, Беларусь
Площадь 412 м²
€ 133,155
Коттедж в Николаевка 2, Беларусь
Коттедж
Николаевка 2, Беларусь
Площадь 412 м²
€ 100,322
Коттедж в Николаевка 2, Беларусь
Коттедж
Николаевка 2, Беларусь
Площадь 208 м²
€ 84,818
Коттедж в Кадинский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Кадинский сельский Совет, Беларусь
Площадь 240 м²
Цена по запросу
Коттедж в Могилёв, Беларусь
Коттедж
Могилёв, Беларусь
Площадь 214 м²
Цена по запросу
Коттедж в Кадинский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Кадинский сельский Совет, Беларусь
Площадь 352 м²
€ 355,688

Параметры недвижимости в Могилевской области, Беларусь

с бассейном
недорогая
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