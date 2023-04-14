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Продажа таунхаусов в Беларуси

Колодищи
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2 объекта найдено
Таунхаусв Колодищи, Беларусь
Таунхаус
Колодищи, Беларусь
180 м²
€ 190,012
Продажа таун-хауса в Колодищах( д. Сухорукие ул. Куйбышева). Продается часть коттеджа в уютн…
Таунхаусв Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Таунхаус
Колодищанский сельский Совет, Беларусь
134 м²
€ 248,825
Продаётся современный премиальный Танхаус в престижном закрытом Жилом Комплексе &l…

Параметры недвижимости в Колодищанский сельский Совет, Беларусь

недорогая
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