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Дома в Терешковичский сельский Совет, Беларусь

8 объектов найдено
Дом в Терешковичский сельский Совет, Беларусь
Дом
Терешковичский сельский Совет, Беларусь
61 м²
€ 14,870
Дом за городом стоит, Часто многое таит, Но считают, что удача, У кого есть летом дача.! В п…
Дом в Терешковичский сельский Совет, Беларусь
Дом
Терешковичский сельский Совет, Беларусь
60 м²
€ 28,387
В СТ, продаётся дом с земельным участком в 6-и километрах от Кристалла. Крепкий двухэтажный …
Дом в Терешковичский сельский Совет, Беларусь
Дом
Терешковичский сельский Совет, Беларусь
164 м²
€ 76,601
Дом в Терешковичский сельский Совет, Беларусь
Дом
Терешковичский сельский Совет, Беларусь
173 м²
€ 22,530
Продается дача в стиле русской усадьбы в 10 км от Гомеля, д. Куты (Черниговское шоссе), СТ &…
Дом в Терешковичский сельский Совет, Беларусь
Дом
Терешковичский сельский Совет, Беларусь
113 м²
€ 40,553
Срочная продажа дома, предназначенного для круглогодичного проживания. Дом расположен на бер…
Дом в Терешковичский сельский Совет, Беларусь
Дом
Терешковичский сельский Совет, Беларусь
82 м²
€ 18,925
Продаётся двухэтажный дачный дом из кирпича в СТ «Дорожник ДСТ-2» (направление д…
Дом в Терешковичский сельский Совет, Беларусь
Дом
Терешковичский сельский Совет, Беларусь
57 м²
€ 10,814
Дом в Терешковичский сельский Совет, Беларусь
Дом
Терешковичский сельский Совет, Беларусь
36 м²
€ 12,617
Selling a cottage, s / t. Mestprom-Sozh, Gomel district, Pukhovichskoye for example., 315 km…

Параметры недвижимости в Терешковичский сельский Совет, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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