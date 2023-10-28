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Коттеджи в Брестский район, Беларусь

Мотыкальский сельский Совет
5
Мухавецкий сельский Совет
3
Тельминский сельский Совет
3
Коттедж В архив
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12 объектов найдено
Коттедж в Чернинский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Чернинский сельский Совет, Беларусь
Площадь 311 м²
Продается коробка дома 2020 г.п. в ближайшем пригороде города Бреста (д. Збироги). Дом строи…
€113,526
Коттедж в Каменица Жировецкая, Беларусь
Коттедж
Каменица Жировецкая, Беларусь
Площадь 248 м²
Продается дом под чистовую отделку 2016 г.п. в ближайшем пригороде города Бреста (д. Камениц…
€80,320
Коттедж в Тельминский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Тельминский сельский Совет, Беларусь
Площадь 140 м²
Продается коробка дома из кирпича на стадии готовности 50% с участком 0,1180 га в СТ "Прибре…
€96,402
Коттедж с бассейном, с гаражом, с баней в Тельмы 1, Беларусь
Коттедж с бассейном, с гаражом, с баней
Тельмы 1, Беларусь
Площадь 319 м²
Мы работаем от собственника! Покупая этот объект, Вы не платите агентству комиссию! Предлага…
€170,289
Коттедж с мебелью в Каменица Жировецкая, Беларусь
Коттедж с мебелью
Каменица Жировецкая, Беларусь
Площадь 165 м²
Мы работаем от собственника! Покупая этот объект, Вы не платите агентству комиссию! Предлага…
€151,368
Коттедж с мебелью, с бассейном, с баней в Тюхиничи, Беларусь
Коттедж с мебелью, с бассейном, с баней
Тюхиничи, Беларусь
Площадь 166 м²
Мы работаем от собственника! Покупая этот объект, Вы не платите агентству комиссию! Жилой до…
€127,717
Коттедж с мебелью, с баней в Тюхиничи, Беларусь
Коттедж с мебелью, с баней
Тюхиничи, Беларусь
Площадь 268 м²
Мы работаем от собственника! Покупая этот объект, Вы не платите агентству комиссию! Продаетс…
€129,609
Коттедж с мебелью в Тюхиничи, Беларусь
Коттедж с мебелью
Тюхиничи, Беларусь
Площадь 235 м²
Мы работаем от собственника! Покупая этот объект, Вы не платите агентству комиссию! Предлага…
€132,447
Коттедж с бассейном, с гаражом, с баней в Тюхиничи, Беларусь
Коттедж с бассейном, с гаражом, с баней
Тюхиничи, Беларусь
Площадь 382 м²
Мы работаем от собственника! Покупая этот объект, Вы не платите агентству комиссию! Предлага…
€170,289
Коттедж с гаражом, с баней, с теплицей в Каменица Жировецкая, Беларусь
Коттедж с гаражом, с баней, с теплицей
Каменица Жировецкая, Беларусь
Площадь 160 м²
Покупая этот объект - Вы не платите агентству комиссию! Продаём комфортабельный жилой дом в …
€91,767
Коттедж с гаражом в Тельминский сельский Совет, Беларусь
Коттедж с гаражом
Тельминский сельский Совет, Беларусь
Площадь 154 м²
Мы работаем от собственника! Покупая этот объект, Вы не платите агентству комиссию! Предлага…
€93,659
Коттедж с мебелью, с гаражом, с баней в Тюхиничи, Беларусь
Коттедж с мебелью, с гаражом, с баней
Тюхиничи, Беларусь
Площадь 153 м²
Мы работаем от собственника! Покупая этот объект, Вы не платите агентству комиссию! Жилой до…
€137,177

Параметры недвижимости в Брестский район, Беларусь

с бассейном
недорогая
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