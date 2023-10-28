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12 объектов найдено
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Коттедж
Чернинский сельский Совет, Беларусь
311 м²
Продается коробка дома 2020 г.п. в ближайшем пригороде города Бреста (д. Збироги). Дом строи…
€113,526
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Коттедж
Каменица Жировецкая, Беларусь
248 м²
Продается дом под чистовую отделку 2016 г.п. в ближайшем пригороде города Бреста (д. Камениц…
€80,320
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Коттедж
Тельминский сельский Совет, Беларусь
140 м²
Продается коробка дома из кирпича на стадии готовности 50% с участком 0,1180 га в СТ "Прибре…
€96,402
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Коттедж с бассейном, с гаражом, с баней
Тельмы 1, Беларусь
319 м²
Мы работаем от собственника! Покупая этот объект, Вы не платите агентству комиссию! Предлага…
€170,289
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Коттедж с мебелью
Каменица Жировецкая, Беларусь
165 м²
Мы работаем от собственника! Покупая этот объект, Вы не платите агентству комиссию! Предлага…
€151,368
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Коттедж с мебелью, с бассейном, с баней
Тюхиничи, Беларусь
166 м²
Мы работаем от собственника! Покупая этот объект, Вы не платите агентству комиссию! Жилой до…
€127,717
Рекомендовать
Коттедж с мебелью, с баней
Тюхиничи, Беларусь
268 м²
Мы работаем от собственника! Покупая этот объект, Вы не платите агентству комиссию! Продаетс…
€129,609
Рекомендовать
Коттедж с мебелью
Тюхиничи, Беларусь
235 м²
Мы работаем от собственника! Покупая этот объект, Вы не платите агентству комиссию! Предлага…
€132,447
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Коттедж с бассейном, с гаражом, с баней
Тюхиничи, Беларусь
382 м²
Мы работаем от собственника! Покупая этот объект, Вы не платите агентству комиссию! Предлага…
€170,289
Рекомендовать
Коттедж с гаражом, с баней, с теплицей
Каменица Жировецкая, Беларусь
160 м²
Покупая этот объект - Вы не платите агентству комиссию! Продаём комфортабельный жилой дом в …
€91,767
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Коттедж с гаражом
Тельминский сельский Совет, Беларусь
154 м²
Мы работаем от собственника! Покупая этот объект, Вы не платите агентству комиссию! Предлага…
€93,659
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Коттедж с мебелью, с гаражом, с баней
Тюхиничи, Беларусь
153 м²
Мы работаем от собственника! Покупая этот объект, Вы не платите агентству комиссию! Жилой до…
€137,177
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Параметры недвижимости в Брестский район, Беларусь
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недорогая
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