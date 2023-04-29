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Дома в Бобовичский сельский Совет, Беларусь

4 объекта найдено
Дом в Бобовичский сельский Совет, Беларусь
Дом
Бобовичский сельский Совет, Беларусь
62 м²
€ 13,930
Продается незавершенное законсервированное строение в ближайшем пригороде г. Гомеля Готовый …
Дом в Бобовичский сельский Совет, Беларусь
Дом
Бобовичский сельский Совет, Беларусь
50 м²
€ 17,974
Продается дом в пригороде Гомеля в деревне Уза. Расположен он в шаговой доступности от остан…
Дом в Бобовичский сельский Совет, Беларусь
Дом
Бобовичский сельский Совет, Беларусь
62 м²
€ 13,930
Продается незавершенное законсервированное строение в ближайшем пригороде г. Гомеля Готовый …
Дом в Бобовичи, Беларусь
Дом
Бобовичи, Беларусь
80 м²
€ 20,221
Новый деревянный сруб дома площадью около 80 м.кв. и сруб бани, всё под крышей из металлочер…

Параметры недвижимости в Бобовичский сельский Совет, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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