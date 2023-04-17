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Купить недвижимость в Вена, Австрия

156 объектов найдено
Квартира 3 комнатыв Вена, Австрия
Квартира 3 комнаты
Вена, Австрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 802 м²
€ 450,000
Топ отремонтированный кондоминиум размером ок. 80 м ² продается в очень элегантном старом зд…
Квартира 25 комнатв Вена, Австрия
Квартира 25 комнат
Вена, Австрия
25 Количество комнат 1 ванных комнат 802 м²
€ 459,000
Квартира 2 комнатыв Вена, Австрия
Квартира 2 комнаты
Вена, Австрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 402 м²
€ 159,000
Квартира 3 комнатыв Вена, Австрия
Квартира 3 комнаты
Вена, Австрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 662 м²
€ 449,000
Отличный проект DG в привлекательном месте 16-го. Венский район. Расположение характеризует…
Квартира 3 комнатыв Вена, Австрия
Квартира 3 комнаты
Вена, Австрия
3 Количество комнат 2 ванных комнат 862 м²
€ 549,000
Отличный проект DG в привлекательном месте 16-го. Венский район. Расположение характеризует…
Квартира 2 комнатыв Вена, Австрия
Квартира 2 комнаты
Вена, Австрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 752 м²
€ 475,000
Отличный проект DG в привлекательном месте 16-го. Венский район. Расположение характеризует…
Квартира 5 комнатв Вена, Австрия
Квартира 5 комнат
Вена, Австрия
5 Количество комнат 3 ванных комнат 2 062 м²
€ 2,299,000
Абсолютная особенность приходит на продажу во многих отношениях! Пентхаус, который впечатля…
Квартира 2 комнатыв Вена, Австрия
Квартира 2 комнаты
Вена, Австрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 49 м²
€ 249,166
Продается дружелюбная и умно разделенная 2-комнатная квартира с балконом. Идеально подходит…
Квартирав Вена, Австрия
Квартира
Вена, Австрия
3 602 м²
€ 350,000
Солнечный участок для дома вашей мечты в очень тихом месте. Это часть большой собственности…
Квартира 4 комнатыв Вена, Австрия
Квартира 4 комнаты
Вена, Австрия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 130 м²
€ 839,000
Квартира 2 комнатыв Вена, Австрия
Квартира 2 комнаты
Вена, Австрия
2 Количество комнат 68 м² 1 Этаж
€ 690,000
На продажу выст…
Квартира 3 комнатыв Вена, Австрия
Квартира 3 комнаты
Вена, Австрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 103 м²
€ 469,000
Here you can visit this apartment online in advance: https://my.matterport.com/show/?m=s8FxB…
Квартира 2 комнатыв Вена, Австрия
Квартира 2 комнаты
Вена, Австрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 53 м²
€ 320,000
Where the westernmost district protrudes into the beautiful Viennese forest and attracts tho…
Квартира 3 комнатыв Вена, Австрия
Квартира 3 комнаты
Вена, Австрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 78 м²
€ 278,000
Квартира 2 комнатыв Вена, Австрия
Квартира 2 комнаты
Вена, Австрия
2 Количество комнат 53 м²
€ 223,000
Эта красивая 2-комнатная квартира продается 1.Этаж, который расположен в очень тихом жилом р…
Дом 12 комнатв Вена, Австрия
Дом 12 комнат
Вена, Австрия
12 Количество комнат 3 ванных комнат 2 152 м²
€ 1,190,000
Этот красивый дом с зимним садом расположен в лучшем и тихом месте Донауштадта и имеет следу…
Квартира 4 комнатыв Вена, Австрия
Квартира 4 комнаты
Вена, Австрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат
€ 590,000
МариахилферстрассеЛичный осмотр, безусловно, стоит. Отправьте нам запрос, чтобы узнать все п…
Квартира 3 комнатыв Вена, Австрия
Квартира 3 комнаты
Вена, Австрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 83 232 м²
€ 320,000
Этот большой кондоминиум с тихой лоджией на ферме и большим общим садом расположен недалеко …
Квартира 3 комнатыв Вена, Австрия
Квартира 3 комнаты
Вена, Австрия
3 Количество комнат 16 Этаж
€ 750,000
Квартира 5 комнатв Вена, Австрия
Квартира 5 комнат
Вена, Австрия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 142 м²
€ 800,000
Discover the new luxury property in Vienna! On this unique occasion you have the opportunit…
Квартира 2 комнатыв Вена, Австрия
Квартира 2 комнаты
Вена, Австрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 34 м²
€ 310,240
Квартира 4 комнатыв Вена, Австрия
Квартира 4 комнаты
Вена, Австрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 90 м²
€ 720,720
Квартирав Вена, Австрия
Квартира
Вена, Австрия
Цена по запросу
В 22-м. Район Асперн, расположенный в непосредственной близости от заповедника Лобау, будет …
Квартира 3 комнатыв Вена, Австрия
Квартира 3 комнаты
Вена, Австрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 69 м²
€ 289,000
Мы оцифровали недвижимость для вас и предлагаем вам совершить виртуальный тур 360 °, не выхо…
Дом 5 комнатв Вена, Австрия
Дом 5 комнат
Вена, Австрия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 112 м²
€ 650,000
Это двухквартирный дом, построенный в 2016 году. Жилые единицы с террасой и садом уже отрем…
Квартира 4 комнатыв Вена, Австрия
Квартира 4 комнаты
Вена, Австрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат
€ 680,000
Квартира 4 комнатыв Вена, Австрия
Квартира 4 комнаты
Вена, Австрия
4 Количество комнат 2 ванных комнат
€ 475,016
Breitenlee+ + NEU + + TRAUM-REIHENHÄUSER IN BREITENLEE   Eine persönliche Besichtigun…
Квартира 2 комнатыв Вена, Австрия
Квартира 2 комнаты
Вена, Австрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 74 м²
€ 335,000
Weißgerberviertel в третьем районе „ Landstraße “ является очень необычной причиной просто и…
Квартира 2 комнатыв Вена, Австрия
Квартира 2 комнаты
Вена, Австрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 62 м²
€ 250,000
Вы ищете хорошо разрезанный и удобно расположенный новый дом со встроенной лоджией, который …
Квартира 3 комнатыв Вена, Австрия
Квартира 3 комнаты
Вена, Австрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 85 м²
€ 360,000
Вы также мечтаете о кондоминиуме в городе недалеко от Старого Дуная? Тогда вы сможете найти …

Параметры недвижимости в Вена, Австрия

с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
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