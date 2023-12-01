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Квартиры-студии в Vila Nova de Gaia, Португалия

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1 объект найдено
Студия 1 спальня с Инвестиции, с Покупка недвижимости, с Вид на жительство и гражданство в Vila Nova de Gaia, Португалия
Студия 1 спальня с Инвестиции, с Покупка недвижимости, с Вид на жительство и гражданство
Vila Nova de Gaia, Португалия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 2/4
Жилой комплекс расположен в самом сердце исторического центра Вила Нова де Гайя. Квартиры…
€356,800
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