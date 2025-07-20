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Квартиры-студии в Silves, Португалия

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4 объекта найдено
Студия 4 спальни в Algoz, Португалия
Студия 4 спальни
Algoz, Португалия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 180 м²
Пользуясь спокойствием деревенской жизни, эта недвижимость идеально подходит для тех, кто ищ…
$681,121
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Студия 4 спальни в Algoz, Португалия
Студия 4 спальни
Algoz, Португалия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 160 м²
Пользуясь спокойствием деревенской жизни, эта недвижимость идеально подходит для тех, кто ищ…
$563,687
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Студия 3 спальни в Silves, Португалия
Студия 3 спальни
Silves, Португалия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 134 м²
Эта элегантная двухэтажная вилла, готовая к завершению в 2026 году, идеально подходит для от…
$804,428
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Студия 2 спальни в Silves, Португалия
Студия 2 спальни
Silves, Португалия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Этот исключительный двухкомнатный таунхаус расположен в эксклюзивном кондоминиуме в очароват…
$499,098
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Параметры недвижимости в Silves, Португалия

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