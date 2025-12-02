Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Португалия
  3. Silves
  4. Жилая
  5. Дом
  6. Гараж

Дома с гаражом в Silves, Португалия

Algoz e Tunes
6
Algoz
6
Armacao de Pera
3
Pera
3
1 объект найдено
Вилла в Silves, Португалия
Вилла
Silves, Португалия
Количество спален 4
Площадь 214 м²
Эта совершенно новая современная вилла расположена в нескольких минутах ходьбы от историческ…
$730,993
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Типы недвижимости в Silves

виллы

Параметры недвижимости в Silves, Португалия

с садом
с террасой
с бассейном
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти