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Дома с гаражом в Setubal, Португалия

Alcacer do Sal
3
3 объекта найдено
Дуплекс 2 спальни в Seixal, Португалия
Дуплекс 2 спальни
Seixal, Португалия
Количество спален 2
Площадь 200 м²
Двухуровневая квартира с 2 спальнями, площадью 129 м², с террасой 65 м², общей площадью балк…
$567,210
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Вилла в Сетубал, Португалия
Вилла
Сетубал, Португалия
Количество спален 4
Площадь 176 м²
Строящаяся вилла находится в частном кондоминиуме Casas de Azeitão.Завершение работ прогнози…
$728,095
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Вилла в Fernao Ferro, Португалия
Вилла
Fernao Ferro, Португалия
Количество спален 3
Площадь 200 м²
Великолепный дом с 3 спальнями, бассейном и гаражом на две машины, расположенный в закрытом …
$469,739
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Типы недвижимости в Setubal

виллы

Параметры недвижимости в Setubal, Португалия

с садом
с террасой
с видом на море
с бассейном
с полем для гольфа
Недорогая
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