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Купить квартиру в Quarteira, Португалия

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1 объект найдено
Квартира 2 спальни в Loule, Португалия
Квартира 2 спальни
Loule, Португалия
Количество спален 2
Площадь 147 м²
Закрытый комплекс из 45 роскошных апартаментов, который стремится стать одним из лучших в По…
$1,25 млн
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Параметры недвижимости в Quarteira, Португалия

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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