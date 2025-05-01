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Таунхаусы в Porto, Португалия

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1 объект найдено
Таунхаус в Порту, Португалия
Таунхаус
Порту, Португалия
Количество спален 2
Площадь 143 м²
Двухуровневый дом с 2 спальнями площадью 143 кв.м., новый, с парковкой, садом площадью 27 кв…
$821,092
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Параметры недвижимости в Porto, Португалия

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