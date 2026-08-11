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Жилье в Oliveira do Bairro, Португалия

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1 объект найдено
Дом 3 спальни в Oliveira do Bairro, Португалия
Дом 3 спальни
Oliveira do Bairro, Португалия
Количество спален 3
Площадь 180 м²
$62,949
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Параметры недвижимости в Oliveira do Bairro, Португалия

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