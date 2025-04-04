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Виллы с террасой в Marinha Grande, Португалия

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1 объект найдено
Вилла с парковкой, с кондиционером, с террасой в Vieira de Leiria, Португалия
Вилла с парковкой, с кондиционером, с террасой
Vieira de Leiria, Португалия
Количество спален 3
Площадь 152 м²
Одноэтажная вилла с современной архитектурой, с 3 спальнями и бассейном, расположенная на уч…
$437,313
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Параметры недвижимости в Marinha Grande, Португалия

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