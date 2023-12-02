Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Португалия
  3. Жилая
  4. Marinha Grande

Жильё в Marinha Grande, Португалия

1 объект найдено
Вилла 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с террасой в Vieira de Leiria, Португалия
Вилла 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с террасой
Vieira de Leiria, Португалия
Количество спален 3
Площадь 152 м²
Одноэтажная вилла с современной архитектурой, с 3 спальнями и бассейном, расположенная на уч…
€395,000
в месяц
Оставить заявку

Параметры недвижимости в Marinha Grande, Португалия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти