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Купить квартиру в Мадейре, Португалия

Фуншал
26
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10 объектов найдено
Квартира 2 спальни в Фуншал, Португалия
Квартира 2 спальни
Фуншал, Португалия
Количество спален 2
Площадь 118 м²
Квартира 2 спальни в новом современном здании Atrium Piornais в Сан-Мартинью, Фуншал.Располо…
$373,738
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Квартира 3 спальни в Фуншал, Португалия
Квартира 3 спальни
Фуншал, Португалия
Количество спален 3
Площадь 246 м²
Квартира 3 спальни, 4 ванных, гараж на 3 авто и с огромной террасой 154 м в новом элитном жи…
$611,572
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Квартира 2 спальни в Фуншал, Португалия
Квартира 2 спальни
Фуншал, Португалия
Количество спален 2
Площадь 191 м²
Savoy Residence| Insular — это новый проект в самом сердце Фуншала, красивого города с видом…
$1,25 млн
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Квартира 3 спальни в Фуншал, Португалия
Квартира 3 спальни
Фуншал, Португалия
Количество спален 3
Площадь 205 м²
São Lucas — новейший элитный комплекс на Мадейре. Он расположен в Фуншале, у моря, на прести…
$656,873
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Квартира 4 спальни в Фуншал, Португалия
Квартира 4 спальни
Фуншал, Португалия
Количество спален 4
Площадь 256 м²
Кондоминиум, состоящий всего из 6 частей, под названием "Vila Guida", рядом со смотровой пло…
$787,115
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Квартира 3 спальни в Фуншал, Португалия
Квартира 3 спальни
Фуншал, Португалия
Количество спален 3
Площадь 245 м²
Фантастическая квартира, только что построенная, с большими внутренними площадями,  в здании…
$792,778
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Квартира 3 спальни в Фуншал, Португалия
Квартира 3 спальни
Фуншал, Португалия
Количество спален 3
Площадь 255 м²
«Madeira Palace Residences», эксклюзивный роскошный кондоминиум, представляет собой оазис, р…
$770,127
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Квартира 3 спальни в Фуншал, Португалия
Квартира 3 спальни
Фуншал, Португалия
Количество спален 3
Площадь 210 м²
Savoy Residence| Insular — это новый проект в самом сердце Фуншала, красивого города с видом…
$1,47 млн
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Квартира 5 спален в Фуншал, Португалия
Квартира 5 спален
Фуншал, Португалия
Количество спален 5
Площадь 266 м²
Закрытый кондоминиум, расположенный в одном из лучших жилых районов Фуншала, в окружении нес…
$849,405
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Квартира 4 спальни в Фуншал, Португалия
Квартира 4 спальни
Фуншал, Португалия
Количество спален 4
Площадь 256 м²
Большая квартира 4 спальни площадью 256 м2, полностью отремонтированная, расположена на пред…
$736,151
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Типы недвижимости в Мадейре

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Параметры недвижимости в Мадейре, Португалия

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с видом на горы
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