Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Португалия
  3. Мадейра
  4. Жилая
  5. Квартира
  6. Вид на горы

Купить квартиру в Мадейре, Португалия

Фуншал
26
Квартира Удалить
Очистить
2 объекта найдено
Квартира 2 спальни в Фуншал, Португалия
Квартира 2 спальни
Фуншал, Португалия
Количество спален 2
Площадь 128 м²
Квартира 2 сальни на 2-м этаже в здании ETHEREAL, очень просторная для своего типа.ETHEREAL …
$396,389
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Фуншал, Португалия
Квартира 2 спальни
Фуншал, Португалия
Количество спален 2
Площадь 128 м²
Квартира 2 сальни на 2-м этаже в здании ETHEREAL, очень просторная для своего типа.ETHEREAL …
$396,389
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Типы недвижимости в Мадейре

двухкомнатные
трехкомнатные

Параметры недвижимости в Мадейре, Португалия

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти