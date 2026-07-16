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Купить квартиру в Leiria, Португалия

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2 объекта найдено
Квартира 3 спальни в Vau, Португалия
Квартира 3 спальни
Vau, Португалия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
Наслаждайтесь просторным прибрежным проживанием в этой 3-спальной квартире в West Cliffs Oce…
$906,426
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Кондо в Obidos, Португалия
Кондо
Obidos, Португалия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 2
ПЯТИЗВЕЗДОЧНЫЙ КУРОРТ РАСПОЛОЖЕН НА СЕРЕБРЯНОМ ПОБЕРЕЖЬЕ ПОРТУГАЛИИ, МЕЖДУ ПРИРОДНЫМИ ПЕСЧАН…
$683,409
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Параметры недвижимости в Leiria, Португалия

с видом на море
Недорогая
Элитная
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