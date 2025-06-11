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Пентхаусы в Lagoa, Португалия

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2 объекта найдено
Пентхаус в Lagoa, Португалия
Пентхаус
Lagoa, Португалия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 216 м²
Расположенный в одном из самых желанных мест в мире, этот пентхаус - настоящая жемчужина сов…
$2,85 млн
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Пентхаус 5 комнат в Carvoeiro, Португалия
Пентхаус 5 комнат
Carvoeiro, Португалия
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 369 м²
Количество этажей 2
Расположенный в одном из самых желанных мест в мире, этот пентхаус - настоящая жемчужина сов…
$2,58 млн
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Параметры недвижимости в Lagoa, Португалия

с бассейном
Недорогая
Элитная
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