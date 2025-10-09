Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Португалия
  3. Жилая
  4. Кондо
  5. Вид на море

Кондо с видом на море в Португалии

Кондо Удалить
Очистить
1 объект найдено
Кондо в Obidos, Португалия
Кондо
Obidos, Португалия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 2
ПЯТИЗВЕЗДОЧНЫЙ КУРОРТ РАСПОЛОЖЕН НА СЕРЕБРЯНОМ ПОБЕРЕЖЬЕ ПОРТУГАЛИИ, МЕЖДУ ПРИРОДНЫМИ ПЕСЧАН…
$683,409
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Португалии

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти