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Коммерческая недвижимость в Aveiro, Португалия

2 объекта найдено
Коммерческая в Gloria e Vera Cruz, Португалия
Коммерческая
Gloria e Vera Cruz, Португалия
€150,000
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Коммерческая 2 спальни в Gloria e Vera Cruz, Португалия
Коммерческая 2 спальни
Gloria e Vera Cruz, Португалия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 108 м²
€215,000
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