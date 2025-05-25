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Таунхаусы с гаражом в Almancil, Португалия

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1 объект найдено
Таунхаус в Loule, Португалия
Таунхаус
Loule, Португалия
Количество спален 3
Площадь 265 м²
Потрясающий таунхаус с 3 спальнями, спроектированный Васко Виейра, расположен в роскошной об…
$2,16 млн
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Параметры недвижимости в Almancil, Португалия

с садом
с террасой
с бассейном
Недорогая
Элитная
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