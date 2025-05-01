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Жильё в Alenquer, Португалия

1 объект найдено
Дом 5 комнат в Olhalvo, Португалия
Дом 5 комнат
Olhalvo, Португалия
Число комнат 5
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 620 м²
Количество этажей 3
Фантастически отремонтированная вилла с пятью спальнями на ферме, участок 14000 м2 с городск…
$570,563
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