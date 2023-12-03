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Виллы в Alcacer do Sal, Португалия

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2 объекта найдено
Вилла 3 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером в Comporta, Португалия
Вилла 3 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером
Comporta, Португалия
Количество спален 3
Площадь 200 м²
Вилла площадью 200 м2 состоит из 3 спален и 3 ванных комнат, полностью меблирована, оборудов…
€594,000
в месяц
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Вилла 2 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Comporta, Португалия
Вилла 2 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Comporta, Португалия
Количество спален 2
Площадь 190 м²
Вилла площадью 190 м2 состоит из 2 спален и 3 ванных комнат, полностью меблирована, оборудов…
€514,000
в месяц
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Параметры недвижимости в Alcacer do Sal, Португалия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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